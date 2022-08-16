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    Отец Дмитрия Комбарова уверен, что сын станет тренером «Спартака»

    Владимир Комбаров, отец главного тренера «Звезды» Дмитрия Комбарова, считает, что его сын в будущем возглавит «Спартак».

    — Дорастет до родного «Спартака»?

    — Если продолжит работать с воодушевлением и азартом, уверен, что сможет. Пусть даже помощником для начала. Главное, четко и последовательно соблюдать построение своего футбола — работа с мячом, быстрота мысли, отличная физическая подготовка.

    • Комбаров завершил игровую карьеру в 2021 году.
    • В 2017 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».
    • У него есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +316

      Ollegator 3 минуты назад

      Не дай бог)

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      Рейтинг: +7289

      Старикан 7 минут назад

      Все хотят быть тренером КБ...

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      Рейтинг: +1297

      balam 29 минут назад

      интересно что думает отец Кирилла

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