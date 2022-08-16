Отец Дмитрия Комбарова уверен, что сын станет тренером «Спартака»

Владимир Комбаров, отец главного тренера «Звезды» Дмитрия Комбарова, считает, что его сын в будущем возглавит «Спартак».
— Дорастет до родного «Спартака»?
— Если продолжит работать с воодушевлением и азартом, уверен, что сможет. Пусть даже помощником для начала. Главное, четко и последовательно соблюдать построение своего футбола — работа с мячом, быстрота мысли, отличная физическая подготовка.
- Комбаров завершил игровую карьеру в 2021 году.
- В 2017 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».
- У него есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА».
Источник: «Матч ТВ»