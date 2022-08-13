Малком: «Мантуан – топ!»

Да, нужный гол забил, вовремя
Лучший игрок матча пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1) Малком отметил своего партнера Густаво Мантуана, который забил победный мяч.
«Отличная игра. Мантуан – топ!» – сказал Малком.
- Мантуан до следующего лета арендован у «Коринтианса».
- Игрок вышел на замену и забил.
- «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей
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