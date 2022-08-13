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    Малком: «Мантуан – топ!»

    Лучший игрок матча пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1) Малком отметил своего партнера Густаво Мантуана, который забил победный мяч.

    «Отличная игра. Мантуан – топ!» – сказал Малком.

    • Мантуан до следующего лета арендован у «Коринтианса».
    • Игрок вышел на замену и забил.
    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6243

      Ганнибал Лектор 1 минуту назад

      Да, нужный гол забил, вовремя

      0
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      Рейтинг: +1452

      koli4ka 37 минут назад

      только слово топ и выучил за многие годы...

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