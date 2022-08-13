Малком: «Мантуан – топ!»

Лучший игрок матча пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1) Малком отметил своего партнера Густаво Мантуана, который забил победный мяч.

«Отличная игра. Мантуан – топ!» – сказал Малком.

Мантуан до следующего лета арендован у «Коринтианса».

Игрок вышел на замену и забил.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей