Аршавин – о матче легенд «Зенита» и «Спартака»: «Быстров с таким животом уже никуда не убежит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча ветеранов «Спартака» и «Зенита».
– Скоро будет матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Есть ли у красно-белых шанс взять реванш?
– Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас… свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают.
– Для результата им нужно омолодить состав?
– Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков… Быстрый, правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать… Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому они хотят их нивелировать.
- 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
- Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
- Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».
Источник: Sport24