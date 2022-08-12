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    Аршавин – о матче легенд «Зенита» и «Спартака»: «Быстров с таким животом уже никуда не убежит»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча ветеранов «Спартака» и «Зенита».

    – Скоро будет матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Есть ли у красно-белых шанс взять реванш?

    – Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас… свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают.

    – Для результата им нужно омолодить состав?

    – Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков… Быстрый, правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать… Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому они хотят их нивелировать.

    • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18493

      Persona_non_Grata 15 минут назад

      Не сможет бегать, будут катать )))

      0
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      Рейтинг: +1267

      jek718875 33 минуты назад

      Быстрова с таким животом, после матча нужно отвести в роддом

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      Ответить
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      Рейтинг: +16685

      Cleaner 54 минуты назад

      Если в матче примет участие ОТМАЗАННЫЙ Широков, болельщикам нужно БОЙКОТИРОВАТЬ этот матч.
      Или фанатов хватает только на видимость борьбы с Fan ID???

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      Рейтинг: +11280

      Алексей З 1 час назад

      Раздули матч ветеранов до небес.
      Одни понты !!!
      Ну хотя бы определились , играют 50+
      Ну какой нахрен Аршавин ветеран ( 41 год) или Мор ( 44 ), а говорят Ребров ( 38) в воротах будет .
      Кому эти "потёмкинские деревни" нужны ?
      Я вот подозреваю , что в Питере не найти футболистов кому за 50. Они есть конечно , но что они выигрывали и каким боком их к "Легендам" приписать ?
      Вот и получается , что весь легендарный питерский футбол это 6-7 игроков.
      Офигенная история российского флагмана !!!!
      Смех да и только.

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      Рейтинг: +2037

      fakeid > Алексей З 1 час назад

      ещё не вечер пятницы - а ты уже нарезался косорыловкой. как бы от тебя твой муж не ушёл на фоне таких событий.

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      Рейтинг: +11280

      Алексей З > fakeid 24 минуты назад

      Вафельник прикрой, запах ужасный.

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