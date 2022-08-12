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  • Аршавин – о матче легенд «Зенита» и «Спартака»: «Быстров с таким животом уже никуда не убежит»

Аршавин – о матче легенд «Зенита» и «Спартака»: «Быстров с таким животом уже никуда не убежит»

12 августа 2022, 10:38
3

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча ветеранов «Спартака» и «Зенита».

– Скоро будет матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Есть ли у красно-белых шанс взять реванш?

– Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас… свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают.

– Для результата им нужно омолодить состав?

– Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков… Быстрый, правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать… Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому они хотят их нивелировать.

  • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
  • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
  • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей Быстров Владимир
Комментарии (3)
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jek718875
1660293265
Быстрова с таким животом, после матча нужно отвести в роддом
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Persona_non_Grata
1660294346
Не сможет бегать, будут катать )))
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