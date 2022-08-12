Аршавин – о матче легенд «Зенита» и «Спартака»: «Быстров с таким животом уже никуда не убежит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча ветеранов «Спартака» и «Зенита».

– Скоро будет матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Есть ли у красно-белых шанс взять реванш?

– Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас… свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают.

– Для результата им нужно омолодить состав?

– Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков… Быстрый, правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать… Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому они хотят их нивелировать.