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    «Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Селтика», которым год назад интересовался «Спартак»

    Защитник «Селтика» Йосип Юранович привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

    Главный тренер английской команды Эрик тен Хаг просит усилить правый фланг обороны до закрытия летнего трансферного окна.

    За 26-летнего хорвата потенциальному покупателю придется заплатить более 15 миллионов фунтов (18 млн евро).

    На фулбека также претендуют «Атлетико» и «Челси», а год назад им интересовался «Спартак».

    • В прошлом сезоне Юранович забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 35 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Daily Mail

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