«Спартак» заинтересован в правом защитнике сборной Хорватии Юрановиче

Если верить слухам, то уже на два состава легов хватит....
Еще один претендент на место правого защитника «Спартака» – футболист «Легии» и сборной Хорватии Йосип Юранович, информирует «Чемпионат» со ссылкой на Football Daily. Игрок стоит 2,5 миллиона евро.
Контракт хорвата с поляками действует еще два года. Им также интересуются «Фиорентина» и «Селтик».
- 25-летний Юранович выступает в Варшаве с прошлого года.
- На минувшем Евро-2020 Юранович провел 2 матча.
- «Спартак» на место правого защитника также рассматривает Вилсона Манафу.