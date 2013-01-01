«Спартак» заинтересован в правом защитнике сборной Хорватии Юрановиче

Еще один претендент на место правого защитника «Спартака» – футболист «Легии» и сборной Хорватии Йосип Юранович, информирует «Чемпионат» со ссылкой на Football Daily. Игрок стоит 2,5 миллиона евро.

Контракт хорвата с поляками действует еще два года. Им также интересуются «Фиорентина» и «Селтик».