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    «Спартак» заинтересован в правом защитнике сборной Хорватии Юрановиче

    Еще один претендент на место правого защитника «Спартака» – футболист «Легии» и сборной Хорватии Йосип Юранович, информирует «Чемпионат» со ссылкой на Football Daily. Игрок стоит 2,5 миллиона евро.

    Контракт хорвата с поляками действует еще два года. Им также интересуются «Фиорентина» и «Селтик».

    • 25-летний Юранович выступает в Варшаве с прошлого года.
    • На минувшем Евро-2020 Юранович провел 2 матча.
    • «Спартак» на место правого защитника также рассматривает Вилсона Манафу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +49621

      portero 23 минуты назад

      Если верить слухам, то уже на два состава легов хватит....

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      Рейтинг: +2889

      aaaaahhhh 33 минуты назад

      португалов всех пересватали - взялись за хорватов:)))

      0
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      Рейтинг: +10052

      Литейный4 1 час назад

      От спартаковских новостей всегда смешно и стыдно. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1085

      Freyd 2 часа назад

      а также ещё заинтересован в желтухе по поводу защитника правого

      0
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      Рейтинг: +905

      R_a_i_n 3 часа назад

      У нас есть свой Рассказович.

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