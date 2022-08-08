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    Николсон может перейти из «Спартака» в «Нант»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Нант».

    По информации MSV Foot, 25-летний ямаец был предложен французскому клубу. Сам игрок не против ухода из «Спартака».

    • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
    • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
    • Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: MSV Foot

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1678

      GermanVo 3 минуты назад

      На данный момент Соболь на голову сильнее почти во всём. Но тогда опять не будет конкуренции и Саша опять просядет. Если уж продавать, то надо кого-то брать на ротацию в атаку.

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