Николсон может перейти из «Спартака» в «Нант»

На данный момент Соболь на голову сильнее почти во всём. Но тогда опять не будет конкуренции и Саша опять просядет. Если уж продавать, то надо кого-то брать на ротацию в атаку.
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Нант».
По информации MSV Foot, 25-летний ямаец был предложен французскому клубу. Сам игрок не против ухода из «Спартака».
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.