РПЛ. «Сочи» победил «Пари НН» и поднялся на третье место

Кстати, о турнирной таблице сайта "Бомбардир" на текущий момент: "Факел" должен по идее быть 12-м, а "Зенит" 4-м. Разве нет?
«Сочи» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 4-го тура РПЛ – 2:1.
Голы в составе победителей забили Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. У гостей единственный забитый мяч на счету Иброхимхалила Юлдошева.
«Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице (9 очков), «Пари НН» – 13-е (2 очка).
Россия. РПЛ. 4-й тур
Сочи – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Нобоа, 33 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 38; 2:1 – Юлдошев, 83.