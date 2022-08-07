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    РПЛ. «Сочи» победил «Пари НН» и поднялся на третье место

    «Сочи» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 4-го тура РПЛ – 2:1.

    Голы в составе победителей забили Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. У гостей единственный забитый мяч на счету Иброхимхалила Юлдошева.

    «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице (9 очков), «Пари НН» – 13-е (2 очка).

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Сочи – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 33 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 38; 2:1 – Юлдошев, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      Ill Ich 3 минуты назад

      Кстати, о турнирной таблице сайта "Бомбардир" на текущий момент: "Факел" должен по идее быть 12-м, а "Зенит" 4-м. Разве нет?

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      Рейтинг: +61

      ScarlettOgusania 4 минуты назад

      Радует таблица чемпионата на бомбардире)) а по игре - наныли колизейщики себе на пеналь, судьи, где ваши глаза, блин? Пари нн будет биться за выживание

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      Рейтинг: +23139

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Последние 20 минут Пари был просто красавчик.

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      Рейтинг: +19577

      derrik2000 30 минут назад

      Скажу по этой игре и по всему туру: КАКОЕ СЧАСТЬЕ, что сейчас в Спартаке НЕТ Мелкадзе, Мирзова и Ломовицкого!

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      Рейтинг: +32552

      VVM1964 40 минут назад

      Как красиво выглядит турнирная таблица - вот так бы на финише !!! )))

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      Рейтинг: +16902

      житель СПб 43 минуты назад

      Все по делу. Счет мог быть и гораздо большим. Поздравляю Сочи!

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