РПЛ. «Сочи» победил «Пари НН» и поднялся на третье место

«Сочи» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 4-го тура РПЛ – 2:1.

Голы в составе победителей забили Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. У гостей единственный забитый мяч на счету Иброхимхалила Юлдошева.

«Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице (9 очков), «Пари НН» – 13-е (2 очка).

Россия. РПЛ. 4-й тур

Сочи – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 33 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 38; 2:1 – Юлдошев, 83.

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