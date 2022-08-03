Черчесов прокомментировал ничью с «Карабахом»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил результат первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха» (1:1).
«Соперник играл дома, зрители гнали его вперед. Была высокая температура на улице, мы отошли немного назад, хотя имели моменты у чужих ворот. Несмотря на то, что отдали пространство, инициативу игры мы не отпускали.
Есть игра и есть результат. Команда от меня услышит мое мнение, публично разбирать я ничего не буду», – сказал Черчесов.
- Ответный матч в Будапеште состоится 9 августа.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»