Черчесов прокомментировал ничью с «Карабахом»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил результат первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха» (1:1).

«Соперник играл дома, зрители гнали его вперед. Была высокая температура на улице, мы отошли немного назад, хотя имели моменты у чужих ворот. Несмотря на то, что отдали пространство, инициативу игры мы не отпускали.

Есть игра и есть результат. Команда от меня услышит мое мнение, публично разбирать я ничего не буду», – сказал Черчесов.