В «Динамо» рассказали, попрощался ли сбежавший во «Фламенго» Варела с командой

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о поступке защитника Гильермо Варелой, который ушел во «Фламенго».
– Интересно твое мнение по поступку Гильермо Варелы, который сбежал с базы и даже с вами не попрощался.
– Нет, почему, Варела на следующий день после игры с «Торпедо» приехал на базу и попрощался со всеми.
– А почему столько шума вокруг этой истории?
– Наверное, потому что он не появился в команде в день игры с Торпедо, никого не предупредив.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Накануне он стал игроком «Фламенго».
- Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.
Источник: Metaratings