В «Динамо» рассказали, попрощался ли сбежавший во «Фламенго» Варела с командой

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о поступке защитника Гильермо Варелой, который ушел во «Фламенго».

– Интересно твое мнение по поступку Гильермо Варелы, который сбежал с базы и даже с вами не попрощался.

– Нет, почему, Варела на следующий день после игры с «Торпедо» приехал на базу и попрощался со всеми.

– А почему столько шума вокруг этой истории?

– Наверное, потому что он не появился в команде в день игры с Торпедо, никого не предупредив.