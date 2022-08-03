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    В «Динамо» рассказали, попрощался ли сбежавший во «Фламенго» Варела с командой

    Защитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о поступке защитника Гильермо Варелой, который ушел во «Фламенго».

    – Интересно твое мнение по поступку Гильермо Варелы, который сбежал с базы и даже с вами не попрощался.

    – Нет, почему, Варела на следующий день после игры с «Торпедо» приехал на базу и попрощался со всеми.

    – А почему столько шума вокруг этой истории?

    – Наверное, потому что он не появился в команде в день игры с Торпедо, никого не предупредив.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2371

      B.G. 51 минуту назад

      Варела сбежал с командой? 0_о

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