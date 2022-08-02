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    «С вами будет так же, спартачи!». Радимов показал, как готовит раков с Быстровым

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал новое фото в соцсетях.

    На снимке он в компании Владимира Быстрова готовит раков.

    «2-го сентября с вами будет так же, спартачи! Готовимся к матчу-реваншу ветеранов «Спартак» – «Зенит», – написал Радимов.

    • Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге.
    • Тогда «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:0.
    • Матч-реванш собираются провести 2 сентября в Москве.

    Фото: соцсети Владислава Радимова

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +553

      Zenit40k 18 минут назад

      Что ветераны ,что действующие футболисты в Зените всегда были сильнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16800

      житель СПб 25 минут назад

      Дикари тут высказались по полной... А сам матч обещает быть интересным!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2714

      Ziklop 32 минуты назад

      Влад понты до игры это плохо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      jek718875 53 минуты назад

      Два бомжары

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15647

      Barmaleushka 1 час назад

      Подрыв пуканов у хавроний набирает обороты )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4677

      Беспонтий 1 час назад

      невинная шутка двух подвыпивших дегенератов
      возбудила весь раковый корпус донельзя

      страшно подумать что начнётся
      когда подойдут спартаковцы с высшим образованием

      глаголами забрызжут

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7199

      nik55 1 час назад

      2 сапога пара и 2 пи----ла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4356

      mopecekca 1 час назад

      каждый бомж не может без Спартака...мудачье

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7852

      piligrim1986 1 час назад

      а потом друг друга тоже раком жарили?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7802

      vladik12 > piligrim1986 1 час назад

      Ну да, по методичке Дзюбиньо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2611

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Радимова, как всегда, удалят с поля за длинный язык.

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