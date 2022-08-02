«С вами будет так же, спартачи!». Радимов показал, как готовит раков с Быстровым

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал новое фото в соцсетях.

На снимке он в компании Владимира Быстрова готовит раков.

«2-го сентября с вами будет так же, спартачи! Готовимся к матчу-реваншу ветеранов «Спартак» – «Зенит», – написал Радимов.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге.

Тогда «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:0.

Матч-реванш собираются провести 2 сентября в Москве.

Фото: соцсети Владислава Радимова