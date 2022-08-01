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    В «Динамо» назвали ложью заявление «Фламенго» об аренде Варелы: «Переход не согласован»

    В «Динамо» отреагировали на информацию о переходе защитника Гильермо Варелы во «Фламенго» на правах аренды.

    «В ряде российских СМИ со ссылкой на официальный сайт клуба «Фламенго» опубликована информация о том, что Гильермо Варела якобы перешел в бразильский клуб на условиях «аренды» из «Динамо» до мая 2023 года.

    Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом», — говорится в заявление пресс-службы московского клуба.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.
    • «Фламенго» идет в Серии 4-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +368

      orlovcar 5 минут назад

      на кол ублюдка

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