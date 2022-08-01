В «Динамо» назвали ложью заявление «Фламенго» об аренде Варелы: «Переход не согласован»

В «Динамо» отреагировали на информацию о переходе защитника Гильермо Варелы во «Фламенго» на правах аренды.

«В ряде российских СМИ со ссылкой на официальный сайт клуба «Фламенго» опубликована информация о том, что Гильермо Варела якобы перешел в бразильский клуб на условиях «аренды» из «Динамо» до мая 2023 года.

Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом», — говорится в заявление пресс-службы московского клуба.