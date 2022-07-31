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    «Какие еще пару слов?» Миранчук отказался общаться с журналистами после 0:5 с «Зенитом»

    Большинство игроков «Локомотива» решили не общаться с журналистами после поражения от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

    После матча через микст-зону прошли только вратарь Гилерме и полузащитник Антон Миранчук. По техническому регламенту лигу через зону для общения с журналистами должна пройти вся команда.

    Оба футболиста отказались давать комментарий по игре. «Какие еще пару слов?» – ответил Миранчук на просьбу сказать «хотя бы пару слов».

    • «Локомотив» пропустил все 5 мячей во втором тайме.
    • В конце матча красную карточку получил полузащитник Дмитрий Баринов.
    • У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: «Матч ТВ»

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