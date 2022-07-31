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    Бакаев рассказал, за что его ненавидят друзья: «У них сердце болит от этого»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал дебютный гол за клуб из Петербурга в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:0).

    • Бакаев начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 80-й минуте.
    • Игрок забил с пенальти и сделал голевую передачу.

    — Вышли на замену в концовке — в итоге гол и передача. Хороший КПД?

    — Да! Очень хотелось забить, или результативным действием отметиться, если честно. Для меня этот гол очень важен — не описать словами.

    — Когда вы исполняли пенальти, многие петербуржцы на трибунах затаили дыхание — вы ведь не разбегались, а шагали к мячу перед ударом.

    — Знаете, мои друзья ненавидят меня за мое исполнение пенальти. Говорят, у них сердце болит от того, как я это делаю. Но я привык так исполнять и уверен в таких ударах.

    — В «Зените» уже несколько раз конкретный пенальтист прямо на поле определялся при помощи игры «камень, ножницы, бумага». Как решалось на этот раз?

    — Я просто попросил Малкома, и он мне уступил. Спасибо ему большое.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 01:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      Inkvizitor@ 43 минуты назад

      заголовки бл просто даже не с контекста

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      Рейтинг: +946

      inzek 58 минут назад

      я не знаю всю ситуацию с контрактом Бакаева в Спартаке, кто прав, кто виноват, это знают единицы. но, в Спартаке я за него переживал, а в зините мне на него по*уй

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