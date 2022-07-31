Бакаев рассказал, за что его ненавидят друзья: «У них сердце болит от этого»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал дебютный гол за клуб из Петербурга в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:0).

Бакаев начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 80-й минуте.

Игрок забил с пенальти и сделал голевую передачу.

— Вышли на замену в концовке — в итоге гол и передача. Хороший КПД?

— Да! Очень хотелось забить, или результативным действием отметиться, если честно. Для меня этот гол очень важен — не описать словами.

— Когда вы исполняли пенальти, многие петербуржцы на трибунах затаили дыхание — вы ведь не разбегались, а шагали к мячу перед ударом.

— Знаете, мои друзья ненавидят меня за мое исполнение пенальти. Говорят, у них сердце болит от того, как я это делаю. Но я привык так исполнять и уверен в таких ударах.

— В «Зените» уже несколько раз конкретный пенальтист прямо на поле определялся при помощи игры «камень, ножницы, бумага». Как решалось на этот раз?

— Я просто попросил Малкома, и он мне уступил. Спасибо ему большое.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол