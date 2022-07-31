Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бакаев рассказал, за что его ненавидят друзья: «У них сердце болит от этого»

Бакаев рассказал, за что его ненавидят друзья: «У них сердце болит от этого»

31 июля 2022, 01:14
9

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал дебютный гол за клуб из Петербурга в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:0).

  • Бакаев начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 80-й минуте.
  • Игрок забил с пенальти и сделал голевую передачу.

— Вышли на замену в концовке — в итоге гол и передача. Хороший КПД?

— Да! Очень хотелось забить, или результативным действием отметиться, если честно. Для меня этот гол очень важен — не описать словами.

— Когда вы исполняли пенальти, многие петербуржцы на трибунах затаили дыхание — вы ведь не разбегались, а шагали к мячу перед ударом.

— Знаете, мои друзья ненавидят меня за мое исполнение пенальти. Говорят, у них сердце болит от того, как я это делаю. Но я привык так исполнять и уверен в таких ударах.

— В «Зените» уже несколько раз конкретный пенальтист прямо на поле определялся при помощи игры «камень, ножницы, бумага». Как решалось на этот раз?

— Я просто попросил Малкома, и он мне уступил. Спасибо ему большое.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

Еще по теме:
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России 6
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
inzek
1659224598
я не знаю всю ситуацию с контрактом Бакаева в Спартаке, кто прав, кто виноват, это знают единицы. но, в Спартаке я за него переживал, а в зините мне на него по*уй
Ответить
Inkvizitor@
1659225502
заголовки бл просто даже не с контекста
Ответить
Alex Flash
1659237646
раньше играл тайм-полтора. а сейчас только на замену
Ответить
paracetamol
1659246401
Завидуют дружки. Таких друзей, как говорится, за одно место и в музей!
Ответить
zigbert
1659247031
Все таки забивать лучше с игры Зелимхан.
Ответить
Томик
1659248820
Не понимаю, что они с ним делать собрались... Стату набивают на заменах. Что, уже продавать?
Ответить
Главные новости
ВидеоСемак провел экскурсию по стадиону «Зенита» мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
1
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
10
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Все новости
Все новости
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+