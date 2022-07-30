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    Талалаев назвал произволом судейство в матче «Сочи» – «Ахмат» и свое удаление

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о своем удалении в матче 3-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

    «Никакого конфликта [с арбитрами] не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу сейчас «поливать», но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам.

    Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: «Удаляйте». Я говорю: «На каком основании вы меня хотите удалять?» Я не ругался матом, не предъявлял претензии. Я спросил, почему по-разному судят наши команды.

    Как боковой арбитр может просто прибежать и сказать «Удаляйте его», тем более с матом. Запись же есть. Мне просто интересно, что скажут на это.

    Мы сейчас подготовим протест, думаю, руководство меня в этом поддержит. Приготовим все [спорные] моменты, и я поеду на ЭСК.

    Я не критикую судей, потому что у нас это запрещено, я конкретно делаю заявление о том, что, на мой взгляд, сегодня у команд был разный допуск по ведению этого матча. Один эпизод с Тереховым, когда дважды за минуту он втыкается в наших футболистов, и это прощается.

    Моя команда играла достаточно хорошо, мы могли забить второй гол. Да, ошибки есть, мы использовали разные схемы», – сказал Талалаев.

    • «Ахмат» потерпел 1-е поражение в этом сезоне РПЛ.
    • Грозненский клуб идет на 6-м месте в таблице.
    • «Сочи» поднялся на 3-ю строчку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.07.2022 23:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16711

      житель СПб 1 час назад

      Хороший матч! Поздравляю Сочи! Удачи в последующих играх Ахмату.

      0
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      Рейтинг: +1417

      x-x-x-x-x 1 час назад

      по этому матчу было видно что никаких правил не было а только поручение для выполнение. и в этом все подтверждаеться что это лига ручная а не сортивная.

      0
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