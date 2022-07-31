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    Юсупов осудил поведение тренеров «Ахмата»: «С их скамейки шла суета. Был базар, а не футбол»

    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов раскритиковал поведение тренеров «Ахмата» после матча 3-го тура РПЛ.

    «Как объясню большое количество желтых карточек в матче? С первого тайма пошла какая-то суета, какой-то базар со скамейки тренерского штаба «Ахмата».

    Мне кажется, из-за этого судья так реагировал на все эпизоды. В первом тайме каждый эпизод комментировался ими, был не футбол, а базар», – сказал Юсупов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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