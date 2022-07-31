Стала известна посещаемость матча «Сочи» – «Ахмат». Это вторая игра с Fan ID в РПЛ

Матч 3-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» посетили 3772 зрителя.

Игра в Сочи стала второй в этом сезоне РПЛ, для прохода на которую было необходимо предоставить Fan ID.

Первый матч РПЛ, на котором была задействована система Fan ID, состоялся 29 июля в Екатеринбурге. На игру «Урала» с «Краснодаром» (1:3) пришли 2997 зрителей.