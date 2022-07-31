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  • Стала известна посещаемость матча «Сочи» – «Ахмат». Это вторая игра с Fan ID в РПЛ

Стала известна посещаемость матча «Сочи» – «Ахмат». Это вторая игра с Fan ID в РПЛ

31 июля 2022, 00:58
9

Матч 3-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» посетили 3772 зрителя.

Игра в Сочи стала второй в этом сезоне РПЛ, для прохода на которую было необходимо предоставить Fan ID.

Первый матч РПЛ, на котором была задействована система Fan ID, состоялся 29 июля в Екатеринбурге. На игру «Урала» с «Краснодаром» (1:3) пришли 2997 зрителей.

  • Fan ID сейчас действует на 5 стадионах РПЛ.
  • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
  • Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат Сочи Ахмат
Комментарии (9)
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inzek
1659218640
зато спокойно) менты семечки щелкают на расслабоне, анекдоты травят) дальше будет только хуже с посещаемостью, особенно с приходом холодов! зы. мне интересно, с биографией Широкова, он получат фануйди?
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ilich_16
1659219449
Совсем отупели и лезут со своими никому не нужными законами! На*** фанайди!
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deinego77@yandex.ru
1659219823
Смотрел буквально пару часов назад на матч тв вечернюю программу- масса комментариев про матч зенит и локо,факел и динамо ( вот это да !!!!!!!! воронеж!!!!!) и про гол нобоа и удаление тренера ахмата. Видно что трибуны пусты - и........... всё хорошо всё идёт хорошо.
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Enter2006
1659243058
Fan ID - нах** иди!
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Play
1659243281
Ну Сочи не показатель, там всегда такая посещаемость. Но вот в Ростове сегодня тоже не больше пяти тысяч будет, а ведь один из самых посещаемых стадионов последних лет.
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Axe111
1659244957
Это даже много для Сочи
Ответить
paracetamol
1659246461
Fan ID - наше бюрократическое позорище!
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