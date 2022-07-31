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    Стала известна посещаемость матча «Сочи» – «Ахмат». Это вторая игра с Fan ID в РПЛ

    Матч 3-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» посетили 3772 зрителя.

    Игра в Сочи стала второй в этом сезоне РПЛ, для прохода на которую было необходимо предоставить Fan ID.

    Первый матч РПЛ, на котором была задействована система Fan ID, состоялся 29 июля в Екатеринбурге. На игру «Урала» с «Краснодаром» (1:3) пришли 2997 зрителей.

    • Fan ID сейчас действует на 5 стадионах РПЛ.
    • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
    • Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +945

      inzek 12 минут назад

      зато спокойно) менты семечки щелкают на расслабоне, анекдоты травят) дальше будет только хуже с посещаемостью, особенно с приходом холодов!
      зы. мне интересно, с биографией Широкова, он получат фануйди?

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