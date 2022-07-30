Тренер «Факела» Василенко прокомментировал ничью с «Динамо»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча третьего тура РПЛ с «Динамо».

Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.

Воронежцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.

3-й гол «Факел» забил на 86-й минуте.

– Лучший матч в вашей жизни?

– Думаю, лучшие впереди. Мы же три пропустили.

– Что сказали команде в перерыве?

– Что забьем и вытащим эту игру.

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