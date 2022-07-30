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    Тренер «Факела» Василенко прокомментировал ничью с «Динамо»

    Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча третьего тура РПЛ с «Динамо».

    • Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.
    • Воронежцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.
    • 3-й гол «Факел» забил на 86-й минуте.

    – Лучший матч в вашей жизни?

    – Думаю, лучшие впереди. Мы же три пропустили.

    – Что сказали команде в перерыве?

    – Что забьем и вытащим эту игру.

    Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1922

      моэм 32 минуты назад

      Похоже в Факеле настоящие бойцы собрались ... ну и полный стадион стал 12 игроком по настоящему .

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      Рейтинг: +1857

      АЛЕКС 58 54 минуты назад

      Хороший,красивый матч!

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      Рейтинг: +79

      ЗаЖиМ 1 час назад

      Молодец и тренер и команда

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