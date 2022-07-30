Тренер «Факела» Василенко прокомментировал ничью с «Динамо»

Похоже в Факеле настоящие бойцы собрались ... ну и полный стадион стал 12 игроком по настоящему .
Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча третьего тура РПЛ с «Динамо».
- Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.
- Воронежцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.
- 3-й гол «Факел» забил на 86-й минуте.
– Лучший матч в вашей жизни?
– Думаю, лучшие впереди. Мы же три пропустили.
– Что сказали команде в перерыве?
– Что забьем и вытащим эту игру.
Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу