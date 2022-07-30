Стало известно, когда ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» к «Аталанте» из-за Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал сроки рассмотрения судебного иска московского клуба против «Аталанты».

Итальянский клуб должен за трансфер полузащитника Алексея Миранчука 5,8 миллиона евро без учета пени за просрочку платежей.

«Мы подали иск в ФИФА, его приняли в производство. В данный момент стороны заканчивают процесс обмена документами, рассмотрение планируется в сентябре», – сказал Леонченко.