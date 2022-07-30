Стало известно, когда ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» к «Аталанте» из-за Миранчука

А почему Аталанте нельзя "кинуть Локо ??....если ФИФА сама разрешила кидать россиян ... а наши , как последние идиоты , обращаются за справедливостью к беспредельщикам .
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал сроки рассмотрения судебного иска московского клуба против «Аталанты».
Итальянский клуб должен за трансфер полузащитника Алексея Миранчука 5,8 миллиона евро без учета пени за просрочку платежей.
«Мы подали иск в ФИФА, его приняли в производство. В данный момент стороны заканчивают процесс обмена документами, рассмотрение планируется в сентябре», – сказал Леонченко.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- В 2020-м «Аталанта» договорилась с «Локо» о приобретении хавбека за 14,5 миллиона евро.