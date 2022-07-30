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    Стало известно, когда ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» к «Аталанте» из-за Миранчука

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал сроки рассмотрения судебного иска московского клуба против «Аталанты».

    Итальянский клуб должен за трансфер полузащитника Алексея Миранчука 5,8 миллиона евро без учета пени за просрочку платежей.

    «Мы подали иск в ФИФА, его приняли в производство. В данный момент стороны заканчивают процесс обмена документами, рассмотрение планируется в сентябре», – сказал Леонченко.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • В 2020-м «Аталанта» договорилась с «Локо» о приобретении хавбека за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1922

      моэм 20 минут назад

      А почему Аталанте нельзя "кинуть Локо ??....если ФИФА сама разрешила кидать россиян ... а наши , как последние идиоты , обращаются за справедливостью к беспредельщикам .

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      Рейтинг: +7400

      серега кашин 45 минут назад

      И окажется что Аталанта права

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      Рейтинг: +14618

      Fusballer 2 часа назад

      Прикроют мошенников.

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