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    Тренер «Спартака» Абаскаль знает семь языков

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопросы о знании языков и внефутбольном хобби.

    – Сколько языков вы знаете?

    – Кроме родного испанского, хорошо говорю на итальянском, португальском, более или менее – на английском. Похуже – на немецком и французском. А, еще на каталанском. Теперь нужно подтягивать и русский.

    При этом я никогда не учил языки специально, а узнавал их исключительно через общение в странах, где на них говорят. Считаю, это очень важно для полноценной коммуникации.

    Благо сегодня для этого есть все возможности, телефон со словарем всегда под рукой. Хотя живой разговор все равно не заменить мессенджерами и смайликами.

    – Какие у вас хобби вне футбола? В одном из интервью вы рассказывали, что в юности увлекались карате и водными видами спорта – каякингом, сeрфингом.

    – Сейчас футбол забирает у меня слишком много времени, поэтому про другие увлечения речи почти не идет. Я люблю проводить время с семьей. И поесть.

    Серьезно, вот мое хобби. Имею все основания так говорить, потому что моя жена, мой брат, мой папа – все профессиональные повара.

    Когда есть возможность, играю в падел. Знаю, что Ребров – большой его любитель. Уже договорились с ним, что скоро сыграем.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
    • Команда набрала 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
    • Перед этим москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3910

      Enter2006 1 час назад

      Половина что перечислил, схожие языки. Этот как сказать что я знаю русский белорусский украинский. И ещё добавить что знаю английский и американский. Я тогда тоже получается знаю не менее 5ти языков )) И ещё немецкий в школе учил ))

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      Рейтинг: +2598

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Надо еще матерный осваивать - без этого в России тренеру никак.

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      Рейтинг: +291

      Лицом_на_клаве 2 часа назад

      А футбол этот рыжий физрук знает? Гыгыгы

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      Рейтинг: +480

      Янвapь 69 2 часа назад

      Ни хуа, хуа ! Я думал, что у нас в РПЛ только Карпин полиглот

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      Рейтинг: +6798

      Из Твери Леха 3 часа назад

      это намек на то куда он уже хочет смотаться)

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      Рейтинг: +25298

      vladimir-7 3 часа назад

      Так Абаскалю надо было идти не в спартак, а в МИД.

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      Рейтинг: +19500

      derrik2000 > vladimir-7 3 часа назад

      А чё "в МИД"???
      В "Интурист".
      Там не напрягаясь и будет баблишко рубить.

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      Рейтинг: +18477

      Persona_non_Grata > vladimir-7 2 часа назад

      Так и подмывает сказать куда надо идти тебе, да боюсь опять забанят )))

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      Рейтинг: +25298

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 54 минуты назад

      Ну и ПОДМЫВАЙСЯ.

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