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Тренер «Спартака» Абаскаль знает семь языков

30 июля 2022, 11:59
8

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопросы о знании языков и внефутбольном хобби.

– Сколько языков вы знаете?

– Кроме родного испанского, хорошо говорю на итальянском, португальском, более или менее – на английском. Похуже – на немецком и французском. А, еще на каталанском. Теперь нужно подтягивать и русский.

При этом я никогда не учил языки специально, а узнавал их исключительно через общение в странах, где на них говорят. Считаю, это очень важно для полноценной коммуникации.

Благо сегодня для этого есть все возможности, телефон со словарем всегда под рукой. Хотя живой разговор все равно не заменить мессенджерами и смайликами.

– Какие у вас хобби вне футбола? В одном из интервью вы рассказывали, что в юности увлекались карате и водными видами спорта – каякингом, сeрфингом.

– Сейчас футбол забирает у меня слишком много времени, поэтому про другие увлечения речи почти не идет. Я люблю проводить время с семьей. И поесть.

Серьезно, вот мое хобби. Имею все основания так говорить, потому что моя жена, мой брат, мой папа – все профессиональные повара.

Когда есть возможность, играю в падел. Знаю, что Ребров – большой его любитель. Уже договорились с ним, что скоро сыграем.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
  • Команда набрала 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
  • Перед этим москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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vladimir-7
1659174430
Так Абаскалю надо было идти не в спартак, а в МИД.
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Из Твери Леха
1659174968
это намек на то куда он уже хочет смотаться)
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Enter2006
1659179466
Половина что перечислил, схожие языки. Этот как сказать что я знаю русский белорусский украинский. И ещё добавить что знаю английский и американский. Я тогда тоже получается знаю не менее 5ти языков )) И ещё немецкий в школе учил ))
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ААМ
1659188709
Похвально. Но знает ли он язык футбола?
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alefreddy
1659195436
молодец развивается
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