Тренер «Спартака» Абаскаль знает семь языков

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопросы о знании языков и внефутбольном хобби.

– Сколько языков вы знаете?

– Кроме родного испанского, хорошо говорю на итальянском, португальском, более или менее – на английском. Похуже – на немецком и французском. А, еще на каталанском. Теперь нужно подтягивать и русский.

При этом я никогда не учил языки специально, а узнавал их исключительно через общение в странах, где на них говорят. Считаю, это очень важно для полноценной коммуникации.

Благо сегодня для этого есть все возможности, телефон со словарем всегда под рукой. Хотя живой разговор все равно не заменить мессенджерами и смайликами.

– Какие у вас хобби вне футбола? В одном из интервью вы рассказывали, что в юности увлекались карате и водными видами спорта – каякингом, сeрфингом.

– Сейчас футбол забирает у меня слишком много времени, поэтому про другие увлечения речи почти не идет. Я люблю проводить время с семьей. И поесть.

Серьезно, вот мое хобби. Имею все основания так говорить, потому что моя жена, мой брат, мой папа – все профессиональные повара.

Когда есть возможность, играю в падел. Знаю, что Ребров – большой его любитель. Уже договорились с ним, что скоро сыграем.