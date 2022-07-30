Тошич высказался об уходе Дзагоева из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал прекращение сотрудничества между московским клубом и Аланом Дзагоевым.
«У каждого футболиста рано или поздно приходит момент, когда надо расставаться с любимым клубом. Конечно, грустно. Но к этому надо относиться нормально, потому что Алан отдал клубу ЦСКА свои лучшие годы – был лидером команды, выиграл много трофеев.
Моe время в ЦСКА так же подходило к концу, как и у Вернблума, братьев Березуцких, Игнашевича. Теперь пришло время Алана закончить свою эпоху в ЦСКА. Таких личностей, как Дзагоев, очень мало», – сказал Тошич.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
- У него есть варианты продолжения карьеры в Турции и ОАЭ.
Источник: «Чемпионат»