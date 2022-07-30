Тошич высказался об уходе Дзагоева из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал прекращение сотрудничества между московским клубом и Аланом Дзагоевым.

«У каждого футболиста рано или поздно приходит момент, когда надо расставаться с любимым клубом. Конечно, грустно. Но к этому надо относиться нормально, потому что Алан отдал клубу ЦСКА свои лучшие годы – был лидером команды, выиграл много трофеев.

Моe время в ЦСКА так же подходило к концу, как и у Вернблума, братьев Березуцких, Игнашевича. Теперь пришло время Алана закончить свою эпоху в ЦСКА. Таких личностей, как Дзагоев, очень мало», – сказал Тошич.