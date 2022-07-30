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    Тошич высказался об уходе Дзагоева из ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал прекращение сотрудничества между московским клубом и Аланом Дзагоевым.

    «У каждого футболиста рано или поздно приходит момент, когда надо расставаться с любимым клубом. Конечно, грустно. Но к этому надо относиться нормально, потому что Алан отдал клубу ЦСКА свои лучшие годы – был лидером команды, выиграл много трофеев.

    Моe время в ЦСКА так же подходило к концу, как и у Вернблума, братьев Березуцких, Игнашевича. Теперь пришло время Алана закончить свою эпоху в ЦСКА. Таких личностей, как Дзагоев, очень мало», – сказал Тошич.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
    • У него есть варианты продолжения карьеры в Турции и ОАЭ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +574

      3meeeD 1 час назад

      Это где вы столько матчей насчитали????))))

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