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    Гулиев назвал тренера, который стал для него футбольным отцом

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о главном тенере подмосковного клуба Сергее Юране.

    — Ты производишь впечатление эмоционального, жесткого игрока. У главного тренера «Химок» — Сергея Юрана — примерно такой же образ. Не боишься, что не сойдетесь характерами?

    — Родные и мой первый тренер говорили то же самое, когда я шел к Валерию Георгиевичу Карпину в «Ростов». Но я вообще не переживал. Cо всеми могу найти общий язык. Если человек ко мне хорошо относится, стараюсь вдвойне к нему лучше.

    Карпин меня сразу по-свойски принял, стал для меня футбольным отцом. Отношусь к нему с большим уважением. Думаю, с Сергеем Николаевичем у меня никаких проблем тоже не будет. Может, ему даже легче работать с игроком, который похож с ним характером.

    • Помимо «Спартака», «Химок» и «Ростова», Гулиев выступал за «Анжи» и тульский «Арсенал».
    • С подмосковным клубом он заключил контракт до конца сезона-2023/24.

    Что интересного будет в третьем туре РПЛ: авторы «Бомбардира» отвечают на главные вопросы

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +97300

      zigbert 29 минут назад

      Ничего удивительного в Ростове он и играл на хорошем уровне.

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