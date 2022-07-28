Тренер «Локомотива» назвал четырех игроков, которые могут заменить Бека-Бека

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался об уходе полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Нам будет не хватать его в игре. Я, как тренер, надеюсь, что мы найдем ему альтернативу. У нас есть игроки на эту позицию.

В качестве замены Бека-Бека у нас есть 3-4 альтернативы. Баринов, Карпукас, Магкеев, Куликов», – сказал Циннбауэр.

Ожидается, что «Ницца» заплатит за хавбека 12+2 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.

В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.

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