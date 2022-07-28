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    Червиченко: «Невменяемый менеджмент «Спартака» может сожрать трансфер Черышева»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в «Спартак».

    «Думаю, Черышева за последние 10 лет раз 20 предлагали «Спартаку» и красно-белые логично от него отказывались. Зачем он нужен? Думаю, что только в «Спартаке» менеджмент настолько невменяемый, что может сожрать этот трансфер, поэтому Черышева им только и предлагают.

    Зачем Денису Россия? Всю жизнь он прожил, играл в Испании. Для того, чтобы деньги заработать? Ну приглашали его в сборную в сентябре 2021 года, он как-то впечатлил? Была ли какая-то польза от него?

    Надо было в молодости приезжать и помогать, показывать свой класс, а не на закате своей карьеры приезжать, чтобы получить красивую цифру в зарплатной ведомости», — сказал Червиченко.

    • У Черышева нет предложений.
    • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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