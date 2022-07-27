Кунде перейдет в «Барселону» (Фабрицио Романо)

«Барселона» договорилась о переходе центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. Есть устное соглашение, которое вскоре станет официальным трансфером.

Личные условия Кунде согласовал с каталонцами на прошлой неделе. Ключевым фактором выбора «Барселоны» для игрока стала фигура главного тренера Хави.