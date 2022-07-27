Кунде перейдет в «Барселону» (Фабрицио Романо)

«Барселона» договорилась о переходе центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. Есть устное соглашение, которое вскоре станет официальным трансфером.
Личные условия Кунде согласовал с каталонцами на прошлой неделе. Ключевым фактором выбора «Барселоны» для игрока стала фигура главного тренера Хави.
- Сообщалось, что каталонцы заплатят за 23-летнего француза 50 миллионов евро.
- Кунде был близок к переходу в «Челси».
- Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо