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    Президент «Атлетико» прокомментировал возможный трансфер Роналду

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал новость о возможном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Я не знаю, кто придумал эту историю. Это определенно неправда. Практически невозможно, что Роналду перейдет в «Атлетико», – сказал Сересо.

    • Сообщалось, что 37-летний футболист согласен перейти в мадридский клуб.
    • Девушка Роналду подписалась на жену Симеоне в соцсетях.
    • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур. Официальная причина – личные обстоятельства.

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    Источник: COPE

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    Сегодня, 22:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7357

      серега кашин 56 минут назад

      с самого начала было ясно что его в атлетико просто не примут

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