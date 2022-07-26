Президент «Атлетико» прокомментировал возможный трансфер Роналду

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал новость о возможном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я не знаю, кто придумал эту историю. Это определенно неправда. Практически невозможно, что Роналду перейдет в «Атлетико», – сказал Сересо.