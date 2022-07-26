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    Кассьерра: «Я мог приостановить контракт, но выбрал «Зенит». Здесь есть шанс расти»

    Новичок «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что рассматривал вариант с приостановкой контракта с «Сочи».

    — Сейчас иностранцам разрешено приостанавливать контракты с клубами РПЛ. Многие этим пользуются, но ты остался в России. Как относишься к тому, что легионеры могут просто уйти? Не осуждаешь их?

    — Каждый решает сам, как строить свою карьеру. У меня тоже была такая возможность, но я выбрал переход в «Зенит». Уверен, здесь у меня есть шанс расти. Конечно, отсутствие еврокубков влияет на решение футболистов. Но я счастлив в «Зените», моя семья счастлива в Санкт-Петербурге.

    • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
    • С петербургским клубом он заключил контракт до 2025 года.
    • Форвард забил 1 гол в 3 матчах за новую команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13767

      Skull_Boy 5 минут назад

      Такие бабки, которые тебе башляют в России никто тебе платить не будет, учитывая, что тебя с Аякса вышибли, как убого мешка

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      Рейтинг: +15636

      Barmaleushka 21 минуту назад

      Первые парнокопытные уже метнули кал на ветке . Жить не могут без Зенита , понимаешь .

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      Рейтинг: +3867

      Enter2006 42 минуты назад

      Конечно здесь у тебя есть шанс расти, по деньгам. ))

      1
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      Рейтинг: +657

      Сделаны из Дерева 44 минуты назад

      Здесь есть шанс расти»

      Насмешил народ!!!!!

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