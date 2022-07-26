Кассьерра: «Я мог приостановить контракт, но выбрал «Зенит». Здесь есть шанс расти»

Такие бабки, которые тебе башляют в России никто тебе платить не будет, учитывая, что тебя с Аякса вышибли, как убого мешка
Новичок «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что рассматривал вариант с приостановкой контракта с «Сочи».
— Сейчас иностранцам разрешено приостанавливать контракты с клубами РПЛ. Многие этим пользуются, но ты остался в России. Как относишься к тому, что легионеры могут просто уйти? Не осуждаешь их?
— Каждый решает сам, как строить свою карьеру. У меня тоже была такая возможность, но я выбрал переход в «Зенит». Уверен, здесь у меня есть шанс расти. Конечно, отсутствие еврокубков влияет на решение футболистов. Но я счастлив в «Зените», моя семья счастлива в Санкт-Петербурге.