Нигматуллин: «Иногда арбитры должны ошибаться в пользу «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин отреагировал на недовольство «Краснодара» судейскими решениями в очном матче между командами.
«В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего страшного и странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. Было бы странным и нелепым, если бы было наоборот.
«Спартак» действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых», – сказал Нигматуллин.
- Матч обслуживал Кирилл Левников.
- В «Краснодаре» считают, что арбитры приняли 4 спорных решения в пользу «Спартака».
- Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.
Источник: Metaratings