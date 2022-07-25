Нигматуллин: «Иногда арбитры должны ошибаться в пользу «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин отреагировал на недовольство «Краснодара» судейскими решениями в очном матче между командами.

«В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего страшного и странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. Было бы странным и нелепым, если бы было наоборот.

«Спартак» действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых», – сказал Нигматуллин.