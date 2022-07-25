Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Нигматуллин: «Иногда арбитры должны ошибаться в пользу «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин отреагировал на недовольство «Краснодара» судейскими решениями в очном матче между командами.

    «В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего страшного и странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. Было бы странным и нелепым, если бы было наоборот.

    «Спартак» действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых», – сказал Нигматуллин.

    • Матч обслуживал Кирилл Левников.
    • В «Краснодаре» считают, что арбитры приняли 4 спорных решения в пользу «Спартака».
    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.

    Новости по теме
    «Спартак» выложил видео в ответ на ролик «Краснодара» 2
    Зарема ответила на претензии «Краснодара» по поводу судейства в матче со «Спартаком» 15
    Терюшков – о ролике «Краснодара» про судейские ошибки: «С таким нужно заканчивать» 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:10
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11