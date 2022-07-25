Роналду считает, что «Атлетико» способен выиграть Лигу чемпионов (Marca)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высоко котирует «Атлетико».

Как пишет Marca, по мнению 37-летнего футболиста, мадридская команда является реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Ранее фанаты «Атлетико» выступили против подписания португальца.