Роналду считает, что «Атлетико» способен выиграть Лигу чемпионов (Marca)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высоко котирует «Атлетико».
Как пишет Marca, по мнению 37-летнего футболиста, мадридская команда является реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов.
Ранее фанаты «Атлетико» выступили против подписания португальца.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: Marca