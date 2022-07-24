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    Джикия вступился за фаната, выбежавшего на поле. Мужчину отпустили

    После матча второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4) на поле выбежал болельщик. Его увели стюарды для дальнейшего оформления.

    За фаната вступился подбежавший капитан «Спартака» Георгий Джикия. Он поговорил с сотрудниками стадиона и болельщика отпустили.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: телеграм-канал OFNEWS

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9340

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не надо было отмазывать , не достойного фаната !

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      Рейтинг: +23038

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Достойный поступок по отношению к недостойному. Это по-русски. И по-грузински, наверное, тоже.

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