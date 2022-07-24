Джикия вступился за фаната, выбежавшего на поле. Мужчину отпустили

После матча второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4) на поле выбежал болельщик. Его увели стюарды для дальнейшего оформления.

За фаната вступился подбежавший капитан «Спартака» Георгий Джикия. Он поговорил с сотрудниками стадиона и болельщика отпустили.

Джикия в игре получил травму.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Следующий соперник – «Оренбург».

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд