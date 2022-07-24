Мозес прокомментировал разгром «Краснодара». Виктор забил

Признаюсь, я ставил на упорную победу Краснодара. Однако сложением од заниматься не следует. Все таки для Спартака Краснодар достаточно удобный соперник.
Соглашусь с теми, кто после этой игры утверждает, что никакого заговора против Спартака нет. По мне, Мозес в эпизоде, когда из-за него удалили Черникова, сам на две желтые наиграл, да и Соболева можно было второй желтой награждать. Поэтому, надо смотреть как Спартак дальше будет себя показывать. Лично я уверен, что Зобнин останется Зобниным.
Футболист «Спартака» Виктор Мозес оставил пост по итогам матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Нигериец забил гол.
«Крупная победа сегодня, отличная игра команды. Приятно быть на табло вторую неделю подряд», – написал Мозес.
- На прошлой неделе Мозес забил «Ахмату» (1:1).
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Следующий соперник – «Оренбург».