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    Мозес прокомментировал разгром «Краснодара». Виктор забил

    Футболист «Спартака» Виктор Мозес оставил пост по итогам матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Нигериец забил гол.

    «Крупная победа сегодня, отличная игра команды. Приятно быть на табло вторую неделю подряд», – написал Мозес.

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    Источник: твиттер Виктора Мозеса

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +489

      SLADE2019 5 минут назад

      Признаюсь, я ставил на упорную победу Краснодара. Однако сложением од заниматься не следует. Все таки для Спартака Краснодар достаточно удобный соперник.
      Соглашусь с теми, кто после этой игры утверждает, что никакого заговора против Спартака нет. По мне, Мозес в эпизоде, когда из-за него удалили Черникова, сам на две желтые наиграл, да и Соболева можно было второй желтой награждать. Поэтому, надо смотреть как Спартак дальше будет себя показывать. Лично я уверен, что Зобнин останется Зобниным.

      0
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      Рейтинг: +16488

      Cleaner 19 минут назад

      Мозес и Бакаев не дали вылететь Спартаку в ФНЛ в прошлом сезоне. Мозес тащит Спартака и в этом. Больше и выделить некого...

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      Рейтинг: +17146

      Garrincha58 47 минут назад

      циркач блин с имитировал такую боль что этот трусливый судейка повёлся на твои артистические способности а так бы хрен вы обыграли быков

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      Рейтинг: +1584

      22 raza chemp > Garrincha58 40 минут назад

      Как жаль Гаринчу , такие неадекваты носят его имя на аватарках

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      Рейтинг: +451

      Спартач80 > Garrincha58 25 минут назад

      Мокрощелка завистливая,а ничего что он ему ещё и по яйцам врезал?...Хотя,откуда тебе знать про яйца...

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      Рейтинг: +5814

      subbotaspartak 2 часа назад

      Лучше быть на табло, чем по нему получать...

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      Рейтинг: +3828

      Enter2006 > subbotaspartak 1 час назад

      А когда получаешь в табло, да ещё и на тебе пеналь зарабатывают - вообще трэш. ))

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