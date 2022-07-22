Чалов: «Что могу сказать об Абаскале? В «Базеле» я при нем перестал играть»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Ты обалдел, когда «Спартак» назначил Гильермо Абаскаля, который тренировал тебя в «Базеле»?

— Я очень удивился.

— На тот момент ты был чуть ли не единственным человеком в России, который знал, кто это.

— Когда его объявили, я как раз пришел с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и расспрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нем перестал играть.

Но ничего плохого сказать не могу: тактически обученный, очень хорошо разбирает команды. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке».

— Он как-то объяснил, почему ты перестал играть?

— У нас был разговор. Никаких претензий по тренировочному процессу и самоотдаче ко мне не было. Просто решение тренера.

— То есть он тебя не видел в основе, и все?

— Получается так.