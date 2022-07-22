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  • Чалов: «Что могу сказать об Абаскале? В «Базеле» я при нем перестал играть»

Чалов: «Что могу сказать об Абаскале? В «Базеле» я при нем перестал играть»

22 июля 2022, 10:18
5

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Ты обалдел, когда «Спартак» назначил Гильермо Абаскаля, который тренировал тебя в «Базеле»?

— Я очень удивился.

— На тот момент ты был чуть ли не единственным человеком в России, который знал, кто это.

— Когда его объявили, я как раз пришел с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и расспрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нем перестал играть.

Но ничего плохого сказать не могу: тактически обученный, очень хорошо разбирает команды. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке».

— Он как-то объяснил, почему ты перестал играть?

— У нас был разговор. Никаких претензий по тренировочному процессу и самоотдаче ко мне не было. Просто решение тренера.

— То есть он тебя не видел в основе, и все?

— Получается так.

  • Чалов с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Спартак Базель Чалов Федор Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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Vitaga
1658475345
что Чалова посадил на лавку - это плюс к карме
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spam2009
1658477703
Значит хороший тренер, надо брать))
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nik55
1658477993
значит ты плохой футболист
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житель СПб
1658481192
Спартаковцы и тут нашли повод полить грязью человека (Чалова). Удивляюсь я этим людям! Они еще не знают (по молодости), что каждое зло возвращается к его авторам. А насчет Чалова - я думаю, что в матчах со Спартаком он будет сверхмотивирован. Посмотрю с удовольствием. Почти уверен, что гол забьет.
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jek718875
1658489585
Если посадил Чалова на лавку,значит разбирается в футболе и далеко пойдёт
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