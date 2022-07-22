Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

Чалов сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что РПЛ не уступает швейцарской Суперлиге.

«После того, как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Это очень классный опыт!

Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей – там немного другой мир.

Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку», – сказал Чалов.

  • Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.

Новости по теме
Чалов: «Плохая реализация в матче с «Уралом»? Забьем в следующей игре»
Федотов не отпустит Чалова в «Базель»: «ЦСКА без него никуда, он нам очень нужен» 2
В «Базеле» оценили вероятность возвращения Чалова из ЦСКА 2
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:42
Рекомендуем
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11