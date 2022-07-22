Чалов сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что РПЛ не уступает швейцарской Суперлиге.
«После того, как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Это очень классный опыт!
Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей – там немного другой мир.
Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку», – сказал Чалов.
- Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
- Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»