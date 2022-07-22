Чалов сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что РПЛ не уступает швейцарской Суперлиге.

«После того, как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Это очень классный опыт!

Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей – там немного другой мир.

Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку», – сказал Чалов.