Вагнер Лав мечтает закончить карьеру в российском клубе

Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, рассказал о желании игрока вернуться в Россию.
«У Вагнера есть мечта перейти в российский клуб и завершить в нем свою карьеру. Официальных предложений пока нет, но мы на связи с некоторыми клубами РПЛ.
Есть ли какие-то приоритетные варианты? Пока не могу сказать. Но я верю, что нам удастся договориться с российским клубом о трансфере Вагнера», – сказал агент.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
- Последний клуб форварда – датский «Мидтьюлланд». Сейчас он свободный агент.
Источник: «Спорт-Экспресс»