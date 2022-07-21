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Вагнер Лав мечтает закончить карьеру в российском клубе

Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, рассказал о желании игрока вернуться в Россию.

«У Вагнера есть мечта перейти в российский клуб и завершить в нем свою карьеру. Официальных предложений пока нет, но мы на связи с некоторыми клубами РПЛ.

Есть ли какие-то приоритетные варианты? Пока не могу сказать. Но я верю, что нам удастся договориться с российским клубом о трансфере Вагнера», – сказал агент.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
  • Последний клуб форварда – датский «Мидтьюлланд». Сейчас он свободный агент.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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