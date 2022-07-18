Агаларов объяснил, почему перешел в «Ахмат»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о причинах своего трансфера из «Уфы» в грозненский клуб.

– Трансферные слухи вокруг тебя – главная сага этого лета в российском футболе. Почему в итоге «Ахмат»?

– Главный фактор – заинтересованность во мне Андрея Викторовича [Талалаева]. Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру «Ахмата», философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило.

– И как тебя видит Талалаев?

– Наконечником атаки – центральным форвардом. Я следил за «Ахматом» в прошлом сезоне. У них много вертикальных атак, прессинга и контратак. Это то, что мне нравится и подходит. Так что все четко.

– Что тебе советовал отец?

– Он поддержал мое решение перейти в «Ахмат», как и вся семья. Папе тоже понравилась настойчивость Талалаева и руководителей клуба. Это было ключевым.

Еще один важный фактор моего перехода – схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана. За счет этого моя адаптация в «Ахмате» пройдет быстрее.