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Агаларов объяснил, почему перешел в «Ахмат»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о причинах своего трансфера из «Уфы» в грозненский клуб.

– Трансферные слухи вокруг тебя – главная сага этого лета в российском футболе. Почему в итоге «Ахмат»?

– Главный фактор – заинтересованность во мне Андрея Викторовича [Талалаева]. Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру «Ахмата», философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило.

– И как тебя видит Талалаев?

– Наконечником атаки – центральным форвардом. Я следил за «Ахматом» в прошлом сезоне. У них много вертикальных атак, прессинга и контратак. Это то, что мне нравится и подходит. Так что все четко.

– Что тебе советовал отец?

– Он поддержал мое решение перейти в «Ахмат», как и вся семья. Папе тоже понравилась настойчивость Талалаева и руководителей клуба. Это было ключевым.

Еще один важный фактор моего перехода – схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана. За счет этого моя адаптация в «Ахмате» пройдет быстрее.

  • «Ахмат» заплатил за Агаларова 3,5 миллиона евро.
  • С грозненским клубом он заключил 3-летний контракт.
  • Форвард выбрал себе 77-й игровой номер.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +97105

    zigbert 23 минуты назад

    У бельгийского Стандарта был к нему интерес но те сослались на нестабильность в Европе.

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    Рейтинг: +2171

    Ubuntu 1 час назад

    Говоря простым языком, никому больше не был нужен. Игрок не командный, все партнёры играли только на него, отсюда и статистика

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    Рейтинг: +621

    dim29 > Ubuntu 14 минут назад

    Вы конечно правы,но отчасти,комана должна играть на форварда,не на защитника-же им играть,правда?!

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