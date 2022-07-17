Жоаозиньо: «Мой «финт Гатагова»? Такими вопросами вы убиваете людей»

Игрок «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал свой «финт Алана Гатагова» в матче первого тура РПЛ против «Торпедо» (1:1).
— Вы сегодня такой классный финт сделали.
— Это не финт.
— А что это?
— Поле сухое. Не получилось ударить. Это вы по моменту [в первом тайме], правильно?
— Да, да.
— Вот у вас любят шутить.
— Это не шутка.
— Вы такими вопросами убиваете людей.
— Убиваем?
— Ну, а зачем? Вы же можете задавать другие вопросы.
— Вы же знаете, что это легендарный момент в российском футболе.
— Вот легендой стал так.
— Это же номер из фигурного катания.
— (Молча кивает головой)
— Можете объяснить технику этого момента?
— У меня техники нет, вот поэтому.
— У вас нет техники?
— У вас лучше, чем у меня.
- 33-летний Жоаозиньо летом продлил контракт с «Сочи».
- Игрок выступает в России с 2011 года.
- Алан Гатагов уже завершил карьеру.