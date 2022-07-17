Жоаозиньо: «Мой «финт Гатагова»? Такими вопросами вы убиваете людей»

Игрок «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал свой «финт Алана Гатагова» в матче первого тура РПЛ против «Торпедо» (1:1).
– Вы сегодня такой классный финт сделали.
– Это не финт.
– А что это?
– Поле сухое. Не получилось ударить. Это вы по моменту [в первом тайме], правильно?
– Да, да.
– Вот у вас любят шутить.
– Это не шутка.
– Вы такими вопросами убиваете людей.
– Убиваем?
– Ну, а зачем? Вы же можете задавать другие вопросы.
– Вы же знаете, что это легендарный момент в российском футболе.
– Вот легендой стал так.
– Это же номер из фигурного катания.
– (Молча кивает головой)
– Можете объяснить технику этого момента?
– У меня техники нет, вот поэтому.
– У вас нет техники?
– У вас лучше, чем у меня.
- 33-летний Жоаозиньо летом продлил контракт с «Сочи».
- Игрок выступает в России с 2011 года.
- Алан Гатагов уже завершил карьеру.
Источник: «Матч ТВ»