Жоаозиньо: «Мой «финт Гатагова»? Такими вопросами вы убиваете людей»

Игрок «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал свой «финт Алана Гатагова» в матче первого тура РПЛ против «Торпедо» (1:1).

– Вы сегодня такой классный финт сделали.

– Это не финт.

– А что это?

– Поле сухое. Не получилось ударить. Это вы по моменту [в первом тайме], правильно?

– Да, да.

– Вот у вас любят шутить.

– Это не шутка.

– Вы такими вопросами убиваете людей.

– Убиваем?

– Ну, а зачем? Вы же можете задавать другие вопросы.

– Вы же знаете, что это легендарный момент в российском футболе.

– Вот легендой стал так.

– Это же номер из фигурного катания.

– (Молча кивает головой)

– Можете объяснить технику этого момента?

– У меня техники нет, вот поэтому.

– У вас нет техники?

– У вас лучше, чем у меня.