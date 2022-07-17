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Жоаозиньо: «Мой «финт Гатагова»? Такими вопросами вы убиваете людей»

Игрок «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал свой «финт Алана Гатагова» в матче первого тура РПЛ против «Торпедо» (1:1).

— Вы сегодня такой классный финт сделали.

— Это не финт.

— А что это?

— Поле сухое. Не получилось ударить. Это вы по моменту [в первом тайме], правильно?

— Да, да.

— Вот у вас любят шутить.

— Это не шутка.

— Вы такими вопросами убиваете людей.

— Убиваем?

— Ну, а зачем? Вы же можете задавать другие вопросы.

— Вы же знаете, что это легендарный момент в российском футболе.

— Вот легендой стал так.

— Это же номер из фигурного катания.

— (Молча кивает головой)

— Можете объяснить технику этого момента?

— У меня техники нет, вот поэтому.

— У вас нет техники?

— У вас лучше, чем у меня.

  • 33-летний Жоаозиньо летом продлил контракт с «Сочи».
  • Игрок выступает в России с 2011 года.
  • Алан Гатагов уже завершил карьеру.

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Источник: «Матч ТВ»

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