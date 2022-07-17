Бородюк сообщил, сколько пропустит Кутепов

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов не поможет команде в течение месяца. Об этом сообщил главный тренер москвичей Александр Бородюк.

«У Кутепова травма. Он бы нам сильно помог в защите. Будет лечиться в течение месяца. Контрольный матч мы играли в Бронницах, где он получил травму», – сказал Бородюк.