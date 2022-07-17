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Бородюк сообщил, сколько пропустит Кутепов

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов не поможет команде в течение месяца. Об этом сообщил главный тренер москвичей Александр Бородюк.

«У Кутепова травма. Он бы нам сильно помог в защите. Будет лечиться в течение месяца. Контрольный матч мы играли в Бронницах, где он получил травму», – сказал Бородюк.

  • Кутепов перешел в «Торпедо» из «Спартака» как свободный агент.
  • Игрок выступал за «Спартак» с 2012 года.
  • Он провел 114 матчей и забил 2 гола.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22974

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Только не давайте ему общаться с Кокориным и Ваней Игнатьевым.

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