Бородюк сообщил, сколько пропустит Кутепов

Только не давайте ему общаться с Кокориным и Ваней Игнатьевым.
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов не поможет команде в течение месяца. Об этом сообщил главный тренер москвичей Александр Бородюк.
«У Кутепова травма. Он бы нам сильно помог в защите. Будет лечиться в течение месяца. Контрольный матч мы играли в Бронницах, где он получил травму», – сказал Бородюк.
- Кутепов перешел в «Торпедо» из «Спартака» как свободный агент.
- Игрок выступал за «Спартак» с 2012 года.
- Он провел 114 матчей и забил 2 гола.
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