Федотов: «Сигурдссон обещал вернуться. О чем с ним говорить, когда он поступает вот так?»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход полузащитника Арнора Сигурдссона в «Норрчепинг».

― Сигурдссон тоже обещал вернуться?

― Да. Потом сказал, что заболел коронавирусом, что послужило причиной неприезда и приостановки контракта.

― Финального разговора не было?

― А о чeм ещe разговаривать, когда человек говорит, что готов, что докажет, покажет, что у него снова горящее сердце, а потом поступает вот так. И это его слова, а не мои.

― Игроков вообще можно понять?

― Как мне их понять? Прошлый сезон доиграли нормально. Да, было давление общественности, но зачем врать? Скажи сразу и честно, что хочешь уйти. Надо сразу взвешивать все за и против.