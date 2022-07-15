Федотов: «Сигурдссон обещал вернуться. О чем с ним говорить, когда он поступает вот так?»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход полузащитника Арнора Сигурдссона в «Норрчепинг».
― Сигурдссон тоже обещал вернуться?
― Да. Потом сказал, что заболел коронавирусом, что послужило причиной неприезда и приостановки контракта.
― Финального разговора не было?
― А о чeм ещe разговаривать, когда человек говорит, что готов, что докажет, покажет, что у него снова горящее сердце, а потом поступает вот так. И это его слова, а не мои.
― Игроков вообще можно понять?
― Как мне их понять? Прошлый сезон доиграли нормально. Да, было давление общественности, но зачем врать? Скажи сразу и честно, что хочешь уйти. Надо сразу взвешивать все за и против.
- 23-летний футболист в начале июля приостановил контракт с ЦСКА.
- 14 июля он перешел в «Норрчепинг» на правах аренды.
- Прошлый сезон исландец провел в аренде в «Венеции».
Источник: «Чемпионат»