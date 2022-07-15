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Федотов: «Сигурдссон обещал вернуться. О чем с ним говорить, когда он поступает вот так?»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход полузащитника Арнора Сигурдссона в «Норрчепинг».

― Сигурдссон тоже обещал вернуться?

― Да. Потом сказал, что заболел коронавирусом, что послужило причиной неприезда и приостановки контракта.

― Финального разговора не было?

― А о чeм ещe разговаривать, когда человек говорит, что готов, что докажет, покажет, что у него снова горящее сердце, а потом поступает вот так. И это его слова, а не мои.

― Игроков вообще можно понять?

― Как мне их понять? Прошлый сезон доиграли нормально. Да, было давление общественности, но зачем врать? Скажи сразу и честно, что хочешь уйти. Надо сразу взвешивать все за и против.

  • 23-летний футболист в начале июля приостановил контракт с ЦСКА.
  • 14 июля он перешел в «Норрчепинг» на правах аренды.
  • Прошлый сезон исландец провел в аренде в «Венеции».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:31
Комментарии1
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    Рейтинг: +578

    чаппай 16 минут назад

    Он ещё обещал вернуться?? Делал попытки отработать контракт?? Это, конечно, компрометирует Сигурдссона очень. Хорошо, что одумался, конечно, но обещал он такое зря. Оказывается, не только в РФ ногомячники глуповаты

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