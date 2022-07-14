Суперфинал обновленного Кубка России пройдет в «Лужниках» («Матч ТВ»)

«Лужники» примут финал Кубка России сезона-2022/23, сообщает «Матч ТВ».

Игра состоится 11 июня 2023 года. В Суперфинале встретятся победитель верхней сетки турнира и победитель матча между лучшей командой нижней сетки и проигравшей в финале верхней сетки Кубка России.