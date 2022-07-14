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Суперфинал обновленного Кубка России пройдет в «Лужниках» («Матч ТВ»)

«Лужники» примут финал Кубка России сезона-2022/23, сообщает «Матч ТВ».

Игра состоится 11 июня 2023 года. В Суперфинале встретятся победитель верхней сетки турнира и победитель матча между лучшей командой нижней сетки и проигравшей в финале верхней сетки Кубка России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3986

    Беспонтий 14 минут назад

    -какой там верхней или нижней сетки мудаки?
    хихикнул миллер покупая лужники

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    Рейтинг: +3453

    Axe111 18 минут назад

    СУПЕРФИНАЛ АХХАХААХАХАХАХАХХААХХАХААХАХ

    0
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    Рейтинг: +2648

    Радио1000шумеров 19 минут назад

    "В Суперфинале встретятся победитель верхней сетки турнира и победитель матча между лучшей командой нижней сетки и проигравшей в финале верхней сетки Кубка России."
    - Ты как шею сломал?
    - Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я...

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