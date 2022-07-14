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Азмун: «Если бы я остался в «Зените», то не приостанавливал бы контракт»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун высказался о том, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

– Давай представим, что ты не перешел в «Байер» зимой. Ты бы воспользовался этой опцией?

– Если бы у меня был контракт, я бы остался в «Зените». Для меня «Зенит» – лучший клуб в мире. Или один из лучших. У них есть все.

Конечно, ситуация нехорошая. Очень нехорошая. Но в России все в безопасности. Если бы я не перешел в «Байер», то остался бы с «Зенитом». Как это сделал Малком и другие. Они же остались.

– А вот Юри Алберто ушел.

– Может, просто кто-то дал ему дурной совет? Или... сколько ему лет?

– 21 или 22.

– Ну вот, он просто молодой. Но я могу сказать, что он принял ошибочное решение. Он покинул один из лучших клубов мира.

Хотя я считаю, что он «Зениту» не особо и нужен. Пфффф. Они могут купить кого хотят.

  • Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
  • В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • За полсезона форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

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    Рейтинг: +41

    Александр.Т. 1 час назад

    Лжец, в тихоря сам, подписал с баером,контрак кинув Зенит,и сейчас несёт я ьы не стал фу б..

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