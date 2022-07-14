Азмун: «Если бы я остался в «Зените», то не приостанавливал бы контракт»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун высказался о том, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

– Давай представим, что ты не перешел в «Байер» зимой. Ты бы воспользовался этой опцией?

– Если бы у меня был контракт, я бы остался в «Зените». Для меня «Зенит» – лучший клуб в мире. Или один из лучших. У них есть все.

Конечно, ситуация нехорошая. Очень нехорошая. Но в России все в безопасности. Если бы я не перешел в «Байер», то остался бы с «Зенитом». Как это сделал Малком и другие. Они же остались.

– А вот Юри Алберто ушел.

– Может, просто кто-то дал ему дурной совет? Или... сколько ему лет?

– 21 или 22.

– Ну вот, он просто молодой. Но я могу сказать, что он принял ошибочное решение. Он покинул один из лучших клубов мира.

Хотя я считаю, что он «Зениту» не особо и нужен. Пфффф. Они могут купить кого хотят.