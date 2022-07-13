61-летний «прапорщик Шматко» и рэпер ST будут играть за команду Джикии и Соболева

Клуб медиалиги «Бей Беги», созданный спартаковцами Георгием Джикией и Александром Соболевым, продолжает комплектование состава.

Объявлено, что за команду будет играть рэпер ST (Александр Степанов). Он болеет за «Спартак».

Другой новичок команды – 61-летний заслуженный артист России Алексей Маклаков. Он известен ролью прапорщика Олега Шматко в сериале «Солдаты». Маклаков тоже болеет за «Спартак».