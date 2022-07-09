Мелкадзе назвал условие, при котором сезон «Сочи» будет успешным

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопросы о подготовке к новому сезону.

– В чем изменился «Сочи» при новом тренере?

– Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.

– А к вам лично требования как поменялись?

– Стало больше разнообразия в атаке. При Федотове надо было открываться строго за спину, вытягивать линию обороны соперника.

А при Гаранине можно отскочить в недодачу, и другой наш игрок может открыться за спину.

– После триумфального прошлого сезона что можно будет считать для «Сочи» успехом в предстоящем чемпионате России?

– Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли не случайно.