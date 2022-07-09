Мелкадзе назвал условие, при котором сезон «Сочи» будет успешным

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопросы о подготовке к новому сезону.
– В чем изменился «Сочи» при новом тренере?
– Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.
– А к вам лично требования как поменялись?
– Стало больше разнообразия в атаке. При Федотове надо было открываться строго за спину, вытягивать линию обороны соперника.
А при Гаранине можно отскочить в недодачу, и другой наш игрок может открыться за спину.
– После триумфального прошлого сезона что можно будет считать для «Сочи» успехом в предстоящем чемпионате России?
– Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли не случайно.
- «Сочи» стартует в РПЛ 17 июля.
- Соперник по 1-му туру – «Торпедо».
Источник: «Известия»