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Мелкадзе назвал условие, при котором сезон «Сочи» будет успешным

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопросы о подготовке к новому сезону.

– В чем изменился «Сочи» при новом тренере?

– Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.

– А к вам лично требования как поменялись?

– Стало больше разнообразия в атаке. При Федотове надо было открываться строго за спину, вытягивать линию обороны соперника.

А при Гаранине можно отскочить в недодачу, и другой наш игрок может открыться за спину.

– После триумфального прошлого сезона что можно будет считать для «Сочи» успехом в предстоящем чемпионате России?

– Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли не случайно.

  • «Сочи» стартует в РПЛ 17 июля.
  • Соперник по 1-му туру – «Торпедо».

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Источник: «Известия»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16336

    житель СПб 1 час назад

    Думаю, что большим успехом будет 5 место.

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