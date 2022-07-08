Филимонов – о Бакаеве: «В наше время он не играл бы в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
– Что думаете по поводу Зелимхана Бакаева?
– А что тут обсуждать? «Спартаку» он не нужен.
– Если бы Вы руководили клубом, оставили бы его?
– Вопрос некорректный. Я бы играл в другой футбол. В моем понимании в какой-то степени он, конечно, мог пригодиться. Но для меня «Спартак» – это такие футболисты, как Аленичев, Тихонов. Сравнивать Бакаева с Тихоновым невозможно. Или, скажем, с Василием Барановым. В наше время Бакаев не играл бы.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
Источник: «Советский спорт»