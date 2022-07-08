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  • Филимонов – о Бакаеве: «В наше время он не играл бы в «Спартаке»

Филимонов – о Бакаеве: «В наше время он не играл бы в «Спартаке»

8 июля 2022, 12:27
33

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

– Что думаете по поводу Зелимхана Бакаева?

– А что тут обсуждать? «Спартаку» он не нужен.

– Если бы Вы руководили клубом, оставили бы его?

– Вопрос некорректный. Я бы играл в другой футбол. В моем понимании в какой-то степени он, конечно, мог пригодиться. Но для меня «Спартак» – это такие футболисты, как Аленичев, Тихонов. Сравнивать Бакаева с Тихоновым невозможно. Или, скажем, с Василием Барановым. В наше время Бакаев не играл бы.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Филимонов Александр Бакаев Зелимхан
Комментарии (33)
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Теркчанин
1657273284
Тихонов,Баранов,чем же они так блистали?Почему их не было в барселонах?
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Snek
1657273478
Мля, ну ваш Спартак выдал пару интересных сезонов в 90-х и всё. В остальном он сидел в такой же песочнице как и Зенит и тупо сливал ЕК. И надо быть настолько глупым, насколько бездарным вратарём(все помнят, как лысый с центра поля от украинцев пропустил?), чтобы сравнивать футболиста, который уже завершил карьеру, с футболистом, который даже до своего расцвета не дошёл. Видимо, из-за отсутствия волос на голове мозг сильно продуло, он перестал работать вообще.
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kostilio
1657273812
прав на 100
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Тазит
1657277141
Да, были люди в наше время! Не то, что нынешнее племя)) Бакаев не играл бы в команде, в которой играл Филимонов? Разве что был бы слишком хорош для неё.
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Беспонтий
1657278192
в ваше время бакаев в зелёнке с автоматом бы бегал --------- да и вообще это не твоё время филимоний болей за динамо где ты попоигрывать успел
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Vitaga
1657280349
во времена Филимонова из нынешнего состава Спартака даже лучшие максимум в дубле играли бы.
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《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1657285179
Ой ***** началось .... А в наше время тот состав Филимона и в 4 не попал бы ... Сейчас футбол другой харе сравнивать как будто вы там всех мочили как в лучшие годы барса или реал
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zigbert
1657287830
По существу так ничего и не сказал о Бакаеве. Сказать что он не нужен был Спартаку по своему уровню игры нельзя, иначе зачем его взял Зенит, Бакаев мог бы еще принести пользу Спартаку но он выбрал другой путь.
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paracetamol
1657288124
Сравнивать Бакаева с Тихоновым невозможно....? Можно, тот и другой постоянно ошивались по арендам.
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Январь 59
1657352932
А кого из нынешних игроков Спартака можно сравнить с такими как Тихонов, Цымбаларь, Титов, Онопко, даже Филимоговино уровень лучше чем нынешние воротники
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