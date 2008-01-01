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Филимонов – о Бакаеве: «В наше время он не играл бы в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

– Что думаете по поводу Зелимхана Бакаева?

– А что тут обсуждать? «Спартаку» он не нужен.

– Если бы Вы руководили клубом, оставили бы его?

– Вопрос некорректный. Я бы играл в другой футбол. В моем понимании в какой-то степени он, конечно, мог пригодиться. Но для меня «Спартак» – это такие футболисты, как Аленичев, Тихонов. Сравнивать Бакаева с Тихоновым невозможно. Или, скажем, с Василием Барановым. В наше время Бакаев не играл бы.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Советский спорт»

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Комментарии20
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    Рейтинг: +3786

    Spirit_78 1 минуту назад

    В былые годы Филимонов не был таким разговорчивым, сидел молча и не отсвечивал. Тогда его даже по-человечески жаль было. Но видимо, сейчас он хочет приобщиться к коллективному красно-белому разуму, и без того заполонившему все отечественные медиа вдоль и поперёк своей токсичностью.

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    Рейтинг: +3748

    Беспонтий 29 минут назад

    в ваше время
    бакаев в зелёнке с автоматом бы бегал
    ---------
    да и вообще
    это не твоё время филимоний
    болей за динамо
    где ты попоигрывать успел

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    Рейтинг: +11097

    Алексей З 29 минут назад

    Средний игрок.
    Ушёл и ушёл , всю шумиху разжигают подчинённые Газпром-медиа СМИ.
    Любой "шорох" в сторону Спартака там приветствуется. Политика такая, указания Миллера. В Спартаке он видит главного конкурента в масс-медиа. Пыжаться , бабки вкладывают , а Зенита дальше Питера никто не привечает.Как-так ? Обидно человеку из Космоса ( по Денисову ).

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    Рейтинг: +7429

    mihail200606 30 минут назад

    Ну вообще то парень только начинает карьеру.. лет через 10 может окажется, что переплюнет всех этих "легенд" спартаковских..

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    Рейтинг: +1413

    Тазит 46 минут назад

    Да, были люди в наше время!
    Не то, что нынешнее племя))

    Бакаев не играл бы в команде, в которой играл Филимонов?
    Разве что был бы слишком хорош для неё.

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    Рейтинг: +742

    Suvorov51 1 час назад

    Полностью согласен с Филей. хотя если честно не могу забыть его ошибку из-за которой мы не вышли из группы, при этом обыграли действующих чемпионов мира, где во всей красе проявил себя А.ПАНОВ, ну если я не путаю

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    Рейтинг: +11097

    Алексей З > Suvorov51 33 минуты назад

    Мил человек, ты уж давай всё по порядку, честно.
    Обыграли французов в Париже , было дело, но....
    В итоге .
    Сами не вышли , а французы стали Чемпионами.
    Наверно от ущербности , все вспоминают малозначимые победы ( в отборах ) , а в финальных стадиях таких вещей не было. Ой, 2008 , как же в д.в. голландцев перебегали , но никто не вспоминает 1:4 и 0:3 от Испании...

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    Рейтинг: +262

    kostilio 1 час назад

    прав на 100

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    Рейтинг: +4210

    Snek 1 час назад

    Мля, ну ваш Спартак выдал пару интересных сезонов в 90-х и всё. В остальном он сидел в такой же песочнице как и Зенит и тупо сливал ЕК.
    И надо быть настолько глупым, насколько бездарным вратарём(все помнят, как лысый с центра поля от украинцев пропустил?), чтобы сравнивать футболиста, который уже завершил карьеру, с футболистом, который даже до своего расцвета не дошёл. Видимо, из-за отсутствия волос на голове мозг сильно продуло, он перестал работать вообще.

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    Рейтинг: +262

    kostilio > Snek 1 час назад

    ему уже 25 или 26 ,а он все до расцвета не дошел

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    Рейтинг: +14239

    Fusballer > kostilio 1 час назад

    Российский футболист является перспективным до 30 лет. Так что всё по плану.

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    Рейтинг: +4210

    Snek > kostilio 53 минуты назад

    Ну у него сейчас должны начаться лучшие годы.

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    Рейтинг: +16205

    Cleaner 1 час назад

    Филя, вспомни ИГРУ С УКРАИНОЙ и сиди молча!...(

    1
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    Рейтинг: +262

    kostilio > Cleaner 1 час назад

    ну да у нас только и вспоминают ошибки

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    Рейтинг: +84

    Теркчанин 1 час назад

    Тихонов,Баранов,чем же они так блистали?Почему их не было в барселонах?

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    Рейтинг: +262

    kostilio > Теркчанин 1 час назад

    уж лучше Бакаева были. и причем тут барселона

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    Рейтинг: +742

    Suvorov51 > Теркчанин 1 час назад

    Они были в Спартаке, Величие Российского футбола, таких клубов очень мало, кстати Барселона и Реал туда входят

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    Рейтинг: +84

    Теркчанин > Suvorov51 50 минут назад

    Ну ты сказанул,спартак по уровню даже до легии не дотягивает.

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    Рейтинг: +84

    Теркчанин > kostilio 49 минут назад

    не были,даже близко.

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    Рейтинг: +7103

    nik55 > Теркчанин 24 минуты назад

    ты с своими мозгами тянешь только на малолетку

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