Павлюченко поделился ожиданиями от Суперкубка России

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Тренер Абаскаль только пришeл в команду. Ничего пока не могу по нему сказать.

Жду от Суперкубка победы «Спартака». Но только чемпионат покажет, что Абаскаль из себя представляет.

Даже если «Спартак» выиграет Суперкубок, это не говорит о том, что они нашли тренера, который приведeт команду к чемпионству. Нет, нужно определeнное время.

Что если Бакаев забьeт «Спартаку»? Это его работа. Это не означает, что Бакаев теперь не может забивать «Спартаку», перейдя в «Зенит».

Он выходит на поле для того, чтобы команда победила. Это футбол, жизнь такая. Сегодня ты в одной команде, завтра в другой.

Другое дело, будет ли он праздновать! Всe будет зависеть от него. А если отпразднует – ничего такого. Я что, не встречал футболистов, которые переходили из команды в команду, забивали бывшей команде и радовались?

Помню из «Ротора» перешeл в «Спартак», забил бывшей команде и праздновал. Что здесь такого? Я же плохого ничего не желаю команде, в которой я играл. Тут всe индивидуально», – сказал Павлюченко.