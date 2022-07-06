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  • «Будем биться за свой продукт!» Канделаки прокомментировала открытое письмо «Матч ТВ» к РПЛ из-за создания Кубка лиги

«Будем биться за свой продукт!» Канделаки прокомментировала открытое письмо «Матч ТВ» к РПЛ из-за создания Кубка лиги

6 июля 2022, 20:29
13

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала открытое письмо телеканала к РПЛ и РФС из-за возможного создания Кубка лиги.

«Матчу» нужны только деньги», «Разрывайте контракт, посмотрим у других» и другие мнения диванных специалистов спортивного телевидения удалось прочесть сегодня после нашего открытого письма, касаемо Кубка РПЛ.

Интересно, конечно, получается – господа, вы вообще в курсе, как делается спортивное телевидение? Это же вам не ток-шоу с нескольких камер снять, это огромные мощности. Кто будет вам производить картинку? Кто будет производить VAR? Или быть может наши коллеги из Okko, которые рано или поздно придут к нам за производством картинки?

Возвращаясь к Кубку Лиги. Это выглядит уже мертворожденной идеей, коей когда-то была европейская Суперлига. Клубам нужна практика – факт. Болельщики хотят зрелища и больше матчей – тоже никто не спорит.

Ну давайте тогда сделаем из нашего Кубка России турнир, который будут хотеть выиграть все – от «Зенита» и «Спартака» до махачкалинского «Динамо» и «Кубани». Он уже становится таким турниром – так зачем останавливать это движение вперeд и возвращаться в нулевые, когда все гранды вылетали одним за другим?

Любопытно будет завтра в программе «Есть тема!» послушать представителей букмекерской компании, которая, как и «Матч», заплатила приличную сумму РПЛ, рассчитывая на эксклюзивный продукт. Другие коммерческие партеры лиги, думаю, тоже будут «в восторге» от турнира-дублера РПЛ.

В общем, вместо того, чтобы развивать то, что есть, некоторые персонажи хотят начать все сначала, чтобы выгодной стороной отличиться. Нет, друзья, так не пойдeт – мы за свой продукт будем биться!« – написала Канделаки в телеграме.

  • «Матч ТВ» пригрозил РПЛ расторжением контракта из-за Кубка лиги.
  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Россия Канделаки Тина
Комментарии (13)
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SpartakMoskwa
1657129535
Хватит звиздеть не будите вы разрывать контракт с рпл без рпл ваш канал сдохнет, если окко купит рпл ,то поверьте сбер туда денег не пожалеет и мощностей у них хватит, и на телеке появится если нужно договорятся с россией 1, без Рпл вас даже ЛЧ не спасет, в любой момент и там кабель отрежут, и показывать будите второсортные бои по мма и ваши никчемные АнаЛитические шоу никому не нужные
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R_a_i_n
1657129792
нах ты ни кому со своим каналом не нужна.
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Salt-N-Pepa
1657132752
Пусть расторгают. Все нормальные люди на окко или яндексе посмотрят. Или смарт тв через вайфай. Я так регулярно ФНЛ смотрел 2 сезона. А мяч тв давно превратился в помойку. Полностью согласен с пользователем R_a_i_n. Мяч тв днари. Всё больше боевиков и записи старых матчей. Пусть дальше показывают главную дорогу)))))))))
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ArReal
1657135176
На секунду оторвалась от кормушки, дабы черкнуть письмецо холопам))но накарябала многова-то даже читать впадлу сие сочинение, как я провела лето...
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ArReal
1657135510
Пишет - "господа, вы вообще в курсе, как делается спортивное телевидение?" В нормальных странах в курсе - у нас "народное достояние" из нашего кармана покупает у самих себя трансляции в три-дорого , и потом нам же и продаёт на платных каналах Футбол 1, 2 , 3 , 4 ,5 , 400, 567 -в десятеро дороже и нас же поимев , разбавляет кучей рекламы и и плюсом себе ещё на карман зарабатывает)))Вроде ничего не важного особо не упустил))
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Artemka444
1657135818
Ну если матч показывал все матчи, то тогда нормально было бы!!! А так из за двух матчей, можно и послать куда подальше их!!!
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Enter2006
1657171714
Вот и вылезла из неё реальная правда помимо отмазок, вот в чём дело: "представителей букмекерской компании, которая, как и «Матч», заплатила приличную сумму РПЛ, рассчитывая на эксклюзивный продукт". Только бабло, на остальное с высокой колокольни.
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