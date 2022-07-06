«Будем биться за свой продукт!» Канделаки прокомментировала открытое письмо «Матч ТВ» к РПЛ из-за создания Кубка лиги

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала открытое письмо телеканала к РПЛ и РФС из-за возможного создания Кубка лиги.

«Матчу» нужны только деньги», «Разрывайте контракт, посмотрим у других» и другие мнения диванных специалистов спортивного телевидения удалось прочесть сегодня после нашего открытого письма, касаемо Кубка РПЛ.

Интересно, конечно, получается – господа, вы вообще в курсе, как делается спортивное телевидение? Это же вам не ток-шоу с нескольких камер снять, это огромные мощности. Кто будет вам производить картинку? Кто будет производить VAR? Или быть может наши коллеги из Okko, которые рано или поздно придут к нам за производством картинки?

Возвращаясь к Кубку Лиги. Это выглядит уже мертворожденной идеей, коей когда-то была европейская Суперлига. Клубам нужна практика – факт. Болельщики хотят зрелища и больше матчей – тоже никто не спорит.

Ну давайте тогда сделаем из нашего Кубка России турнир, который будут хотеть выиграть все – от «Зенита» и «Спартака» до махачкалинского «Динамо» и «Кубани». Он уже становится таким турниром – так зачем останавливать это движение вперeд и возвращаться в нулевые, когда все гранды вылетали одним за другим?

Любопытно будет завтра в программе «Есть тема!» послушать представителей букмекерской компании, которая, как и «Матч», заплатила приличную сумму РПЛ, рассчитывая на эксклюзивный продукт. Другие коммерческие партеры лиги, думаю, тоже будут «в восторге» от турнира-дублера РПЛ.

В общем, вместо того, чтобы развивать то, что есть, некоторые персонажи хотят начать все сначала, чтобы выгодной стороной отличиться. Нет, друзья, так не пойдeт – мы за свой продукт будем биться!« – написала Канделаки в телеграме.