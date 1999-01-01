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«Будем биться за свой продукт!» Канделаки прокомментировала открытое письмо «Матч ТВ» к РПЛ из-за создания Кубка лиги

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала открытое письмо телеканала к РПЛ и РФС из-за возможного создания Кубка лиги.

«Матчу» нужны только деньги», «Разрывайте контракт, посмотрим у других» и другие мнения диванных специалистов спортивного телевидения удалось прочесть сегодня после нашего открытого письма, касаемо Кубка РПЛ.

Интересно, конечно, получается – господа, вы вообще в курсе, как делается спортивное телевидение? Это же вам не ток-шоу с нескольких камер снять, это огромные мощности. Кто будет вам производить картинку? Кто будет производить VAR? Или быть может наши коллеги из Okko, которые рано или поздно придут к нам за производством картинки?

Возвращаясь к Кубку Лиги. Это выглядит уже мертворожденной идеей, коей когда-то была европейская Суперлига. Клубам нужна практика – факт. Болельщики хотят зрелища и больше матчей – тоже никто не спорит.

Ну давайте тогда сделаем из нашего Кубка России турнир, который будут хотеть выиграть все – от «Зенита» и «Спартака» до махачкалинского «Динамо» и «Кубани». Он уже становится таким турниром – так зачем останавливать это движение вперeд и возвращаться в нулевые, когда все гранды вылетали одним за другим?

Любопытно будет завтра в программе «Есть тема!» послушать представителей букмекерской компании, которая, как и «Матч», заплатила приличную сумму РПЛ, рассчитывая на эксклюзивный продукт. Другие коммерческие партеры лиги, думаю, тоже будут «в восторге» от турнира-дублера РПЛ.

В общем, вместо того, чтобы развивать то, что есть, некоторые персонажи хотят начать все сначала, чтобы выгодной стороной отличиться. Нет, друзья, так не пойдeт – мы за свой продукт будем биться!« – написала Канделаки в телеграме.

  • «Матч ТВ» пригрозил РПЛ расторжением контракта из-за Кубка лиги.
  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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Сегодня, 20:29
Комментарии7
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    Рейтинг: +510

    Salt-N-Pepa 34 минуты назад

    Пусть расторгают. Все нормальные люди на окко или яндексе посмотрят. Или смарт тв через вайфай. Я так регулярно ФНЛ смотрел 2 сезона. А мяч тв давно превратился в помойку. Полностью согласен с пользователем R_a_i_n. Мяч тв днари. Всё больше боевиков и записи старых матчей. Пусть дальше показывают главную дорогу)))))))))

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    Рейтинг: +16176

    Cleaner 53 минуты назад

    Канделака после того, как на нее пиндосы санкции положили, совсем вразнос пошла...(

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    Рейтинг: +8496

    R_a_i_n 1 час назад

    нах ты ни кому со своим каналом не нужна.

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    Рейтинг: +564

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Хватит звиздеть не будите вы разрывать контракт с рпл без рпл ваш канал сдохнет, если окко купит рпл ,то поверьте сбер туда денег не пожалеет и мощностей у них хватит, и на телеке появится если нужно договорятся с россией 1, без Рпл вас даже ЛЧ не спасет, в любой момент и там кабель отрежут, и показывать будите второсортные бои по мма и ваши никчемные АнаЛитические шоу никому не нужные

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    Рейтинг: +11027

    Алексей З > SpartakMoskwa 21 минуту назад

    Остап, остановись.
    Матч-тв это Газпром, кто в стране им соперник? Это кошелёк царя , кто перчаатку ему бросит.
    Можно подумать в свободной стране живёте.
    Если по теме , то новый кубок нах не нужен.

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    Рейтинг: +8496

    R_a_i_n > Алексей З 1 минуту назад

    Можно подумать где-то свободная страна существует.

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    Рейтинг: +8496

    R_a_i_n > SpartakMoskwa 30 секунд назад

    Что-то близко к истине.

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