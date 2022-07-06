«Матч ТВ» купит права на показ Кубка РПЛ за 1,6 миллиарда рублей (Metaratings)

Суммарные выплаты клубам РПЛ за участие в Кубке лиги составят 3,368 миллиарда рублей.

По информации Metaratings, «Матч ТВ» заплатит 1,596 миллиарда рублей за показ матчей турнира. Еще 1,8 миллиарда организаторы планирую выручить от титульного спонсора, которым может стать букмекерская компания.