«Матч ТВ» купит права на показ Кубка РПЛ за 1,6 миллиарда рублей (Metaratings)

Суммарные выплаты клубам РПЛ за участие в Кубке лиги составят 3,368 миллиарда рублей.
По информации Metaratings, «Матч ТВ» заплатит 1,596 миллиарда рублей за показ матчей турнира. Еще 1,8 миллиарда организаторы планирую выручить от титульного спонсора, которым может стать букмекерская компания.
- На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
- Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
- Окончательное решение по Кубку РПЛ примет РФС на следующей неделе.
- Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
Источник: Metaratings