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«Матч ТВ» купит права на показ Кубка РПЛ за 1,6 миллиарда рублей (Metaratings)

Суммарные выплаты клубам РПЛ за участие в Кубке лиги составят 3,368 миллиарда рублей.

По информации Metaratings, «Матч ТВ» заплатит 1,596 миллиарда рублей за показ матчей турнира. Еще 1,8 миллиарда организаторы планирую выручить от титульного спонсора, которым может стать букмекерская компания.

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • Окончательное решение по Кубку РПЛ примет РФС на следующей неделе.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.

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Источник: Metaratings

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3664

    Беспонтий 58 минут назад

    больше
    турниров
    хороших и разных
    не..уй плодить
    бездельников
    праздных
    эй голоногие
    кончилась сказка
    и хватит
    гулять

    "всё за.бало,
    п..дец, на х..,б.дь"

    3
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    Рейтинг: +4207

    Snek 59 минут назад

    А прикольно чо, одна гос. организация продаёт что-то другой гос. организации, бизнес по русски нах.

    0
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    Рейтинг: +23577

    JTherry 1 час назад

    "Суммарные выплаты клубам РПЛ за участие в Кубке лиги составят 3,368 миллиарда рублей..."
    ...никакие выплаты не заменят участия в еврокубках, все идет к тому, что легионеры, которым есть, что терять в смысле мотивации, вскоре покинут РПЛ, поскольку и ЗП тоже придется снижать...

    0
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    Рейтинг: +11019

    Алексей З 1 час назад

    Не попутать бы , какой матч к какому турниру относится.

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