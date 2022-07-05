Талалаев восхищен Уткиным: «Редко в таком возрасте встречаешь такого зрелого игрока»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о полузащитнике «Ростова» Данииле Уткине.
«Уткин – очень серьeзный. Редко в таком возрасте встречаешь такого зрелого игрока. Начиная от подсчета калорийности пищи, заканчивая реакцией на замечания тренера. Постоянно прогрессирует, заслуживает места в сборной. Желаю ему удачи!» – сказал Талалаев.
- «Ростов» заплатил «Краснодару» за Уткина 2 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт до конца 2027 года.
- Хавбек в прошлом сезоне выступал за «Ахмат» на правах аренды.
Источник: «Чемпионат»