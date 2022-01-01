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Талалаев восхищен Уткиным: «Редко в таком возрасте встречаешь такого зрелого игрока»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о полузащитнике «Ростова» Данииле Уткине.

«Уткин – очень серьeзный. Редко в таком возрасте встречаешь такого зрелого игрока. Начиная от подсчета калорийности пищи, заканчивая реакцией на замечания тренера. Постоянно прогрессирует, заслуживает места в сборной. Желаю ему удачи!» – сказал Талалаев.

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Источник: «Чемпионат»

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