«Привет, колхоз!» Азмун обратился к игрокам «Зенита»

Сразу видно - юмору учился от Дзюбы... Рука-лицо...
Нападающий «Байера» Сердар Азмун обратился к футболистам «Зенита».
«Привет, колхоз!» – сказал иранец в видео, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун обратился к футболистам «Зенита».
«Привет, колхоз!» – сказал иранец в видео, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».
Свинятня как всегда расфантазировалась . В словах Азмуна ничего , кроме дружеского стёба , нет .
Посмотри внимательно. Увидишь негодующих бомжей.
Посмотрел - увидел только "обиженных" свиней .
Значит ты слепой.
У меня на клавиатуре нет шрифта Брайля - стало быть утверждение твоё неверно .
"Привет, бомжи" сказал бы. А так - не зачёт!
"Привет , колхоз ! Е5 свиней !" - просто видео обрезали .
Очень правильно высказался.
Привет конюх, навоз убрал?
вот она благодарность какая ... ну и кто он после этого ?
ну... если Зенит для него "колхоз", то он тогда переехавший колхозник!
_ мозги с соплями вытекли во время простуды