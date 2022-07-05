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«Привет, колхоз!» Азмун обратился к игрокам «Зенита»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун обратился к футболистам «Зенита».

«Привет, колхоз!» – сказал иранец в видео, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».

  • Азмун играл в России с 2013 по 2021-й год.
  • В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • Также в России форвард выступал за «Ростов» и «Рубин».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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05.07.2022 12:22
Комментарии23
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    Рейтинг: +1289

    Mariner 5 июля, 16:55

    Сразу видно - юмору учился от Дзюбы... Рука-лицо...

    3
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    Рейтинг: +3716

    Беспонтий 5 июля, 16:39

    классный привет
    заметно что и помнит и скучает
    "O tempora, o mores.."
    и не поймёшь где в доле шутки доля правды побеждает

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +133

    Аден 5 июля, 15:53

    привет колхоз, ха-ха, отблагодарил бомжатню, ха-ха

    1
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    Рейтинг: +15454

    Barmaleushka 5 июля, 15:28

    Свинятня как всегда расфантазировалась . В словах Азмуна ничего , кроме дружеского стёба , нет .

    0
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    Рейтинг: +14224

    Fusballer > Barmaleushka 5 июля, 15:42

    Посмотри внимательно. Увидишь негодующих бомжей.

    0
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    Рейтинг: +15454

    Barmaleushka > Fusballer 5 июля, 15:49

    Посмотрел - увидел только "обиженных" свиней .

    1
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    Рейтинг: +14224

    Fusballer > Barmaleushka 5 июля, 15:53

    Значит ты слепой.

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    Ответить
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    Рейтинг: +15454

    Barmaleushka > Fusballer 5 июля, 16:04

    У меня на клавиатуре нет шрифта Брайля - стало быть утверждение твоё неверно .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14224

    Fusballer 5 июля, 15:03

    "Привет, бомжи" сказал бы. А так - не зачёт!

    4
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    Рейтинг: +15454

    Barmaleushka > Fusballer 5 июля, 15:29

    "Привет , колхоз ! Е5 свиней !" - просто видео обрезали .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3527

    Иван Петров 1986 5 июля, 14:47

    Очень правильно высказался.

    2
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    Рейтинг: +16483

    paracetamol 5 июля, 14:22

    Привет конюх, навоз убрал?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2304

    andrej-lucevich 5 июля, 14:06

    вот она благодарность какая ... ну и кто он после этого ?

    2
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    Рейтинг: +3511

    Enter2006 > andrej-lucevich 5 июля, 14:08

    ну... если Зенит для него "колхоз", то он тогда переехавший колхозник!

    1
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    Рейтинг: +536

    somn 5 июля, 13:29

    В Зените при Семаке очень хорошая атмосфера. Там шутки в ходу.

    1
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    Рейтинг: +26753

    Боцман59rus 5 июля, 13:20

    _ мозги с соплями вытекли во время простуды

    1
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