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«100% не зря. Всем советую попробовать силы в Европе». Чалов – об игре за «Базель»

Федор Чалов прокомментировал свое выступление в «Базеле».

Россиянин вернулся в ЦСКА после аренды в швейцарском клубе. Он забил 4 гола в 16 матчах за «Базель».

– Как настроение?

– Все отлично. Вчера прилетел, получился 15-часовой перелет, было тяжело. Но сейчас уже все хорошо.

– Как оцениваешь этот этап карьеры? Все не зря?

– 100% не зря. Всем советую попробовать свои силы в Европе.

– Можно сказать, что что-то не получилось?

– Со своей стороны могу сказать, что прикладывал максимум усилий. А дальше – решение тренера, которое не будем обсуждать.

– С каким настроением вернулся? Рвать и метать?

– У меня всегда такое желание. Я люблю играть в футбол, стараюсь это показывать.

– В ЦСКА новый главный тренер.

– Я смотрел весь прошлый сезон. У меня очень большие ожидания.

– Что бросилось в глаза сразу?

– Сейчас все-таки предсезонный сбор, нагрузочная часть, сейчас сложно что-то оценивать. Много работаем над физикой и техникой.

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Источник: «Матч ТВ»

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03.07.2022 22:46
Комментарии3
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    Рейтинг: +1506

    Benifacto 6 минут назад

    ПШОЛТЫ! не хотел возвращаться и тя вышвырнули как сабаку которая стояла на пороге до последнего!

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    Рейтинг: +29

    боря крымский 59 минут назад

    швецария так себе европа....

    1
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    Рейтинг: +16258

    житель СПб 1 час назад

    Есть шанс опять заиграть хорошо! Как когда-то раньше. Надо сделать выводы из всего, в том числе - и "загранкомандировки".

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