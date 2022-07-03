«100% не зря. Всем советую попробовать силы в Европе». Чалов – об игре за «Базель»

Федор Чалов прокомментировал свое выступление в «Базеле».

Россиянин вернулся в ЦСКА после аренды в швейцарском клубе. Он забил 4 гола в 16 матчах за «Базель».

– Как настроение?

– Все отлично. Вчера прилетел, получился 15-часовой перелет, было тяжело. Но сейчас уже все хорошо.

– Как оцениваешь этот этап карьеры? Все не зря?

– 100% не зря. Всем советую попробовать свои силы в Европе.

– Можно сказать, что что-то не получилось?

– Со своей стороны могу сказать, что прикладывал максимум усилий. А дальше – решение тренера, которое не будем обсуждать.

– С каким настроением вернулся? Рвать и метать?

– У меня всегда такое желание. Я люблю играть в футбол, стараюсь это показывать.

– В ЦСКА новый главный тренер.

– Я смотрел весь прошлый сезон. У меня очень большие ожидания.

– Что бросилось в глаза сразу?

– Сейчас все-таки предсезонный сбор, нагрузочная часть, сейчас сложно что-то оценивать. Много работаем над физикой и техникой.