«100% не зря. Всем советую попробовать силы в Европе». Чалов – об игре за «Базель»

Федор Чалов прокомментировал свое выступление в «Базеле».
Россиянин вернулся в ЦСКА после аренды в швейцарском клубе. Он забил 4 гола в 16 матчах за «Базель».
– Как настроение?
– Все отлично. Вчера прилетел, получился 15-часовой перелет, было тяжело. Но сейчас уже все хорошо.
– Как оцениваешь этот этап карьеры? Все не зря?
– 100% не зря. Всем советую попробовать свои силы в Европе.
– Можно сказать, что что-то не получилось?
– Со своей стороны могу сказать, что прикладывал максимум усилий. А дальше – решение тренера, которое не будем обсуждать.
– С каким настроением вернулся? Рвать и метать?
– У меня всегда такое желание. Я люблю играть в футбол, стараюсь это показывать.
– В ЦСКА новый главный тренер.
– Я смотрел весь прошлый сезон. У меня очень большие ожидания.
– Что бросилось в глаза сразу?
– Сейчас все-таки предсезонный сбор, нагрузочная часть, сейчас сложно что-то оценивать. Много работаем над физикой и техникой.