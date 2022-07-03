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Кассьерра назвал лучшего друга в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, с кем дружит в петербургской команде. Колумбиец назвал лучшим другом своего соотечественника Вильмара Барриоса.

«Кто мой лучший друг в команде? Конечно, Барриос», – сказал Кассьерра.

  • Кассьерра дебютировал за «Зенит» в товарищеской игре с «Црвеной Звездой».
  • Он забил гол в первой же игре.
  • Игрок перешел из «Сочи» за 4,5 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»

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03.07.2022 23:53
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