Кассьерра назвал лучшего друга в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, с кем дружит в петербургской команде. Колумбиец назвал лучшим другом своего соотечественника Вильмара Барриоса.

«Кто мой лучший друг в команде? Конечно, Барриос», – сказал Кассьерра.