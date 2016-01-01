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«Милан» уверен в покупке Зиеша у «Челси»

Чемпион Италии «Милан» продолжает работу над трансфером Хакима Зиеша из «Челси». Итальянцы уверены в подписании игрока.

Клубы в прямом контакте насчет Зиеша. Они обсуждают детали сделки.

  • В прошлом сезоне Зиеш забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 44 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
  • До «Челси» Зиеш играл за «Аякс».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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