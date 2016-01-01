«Милан» уверен в покупке Зиеша у «Челси»

хз... фришовые все эти ребята оказались вне аякса...
Чемпион Италии «Милан» продолжает работу над трансфером Хакима Зиеша из «Челси». Итальянцы уверены в подписании игрока.
Клубы в прямом контакте насчет Зиеша. Они обсуждают детали сделки.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Чемпион Италии «Милан» продолжает работу над трансфером Хакима Зиеша из «Челси». Итальянцы уверены в подписании игрока.
Клубы в прямом контакте насчет Зиеша. Они обсуждают детали сделки.
хз... фришовые все эти ребята оказались вне аякса...